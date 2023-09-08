عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موعد العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي

صدى البلد

تقيم الشركة المنتجة لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي عرضا خاصا يوم ١٢ سبتمبر في أحد المولات الكبرى بمدينة ٦ أكتوبر بحضور أبطال وصناع العمل.

طرح  المطرب ويجز أغنية حلوة منك وهي الأغنية الدعائية لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي والمفترض طرحه فى السينمات يوم 13 من شهر سبتمبر الحالي.
 

الأغنية من كلمات وألحان ويجز وتم طرحها عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون.. تعرف على قصة فيلم أهل الكهف وأبطاله

أخبار الفن..أبطال فيلم ORIGIN للمخرجة آفا دوفيرناي على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا.. محمود حميدة مفاجأة حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

الترويج لأغنية حلوة منك
 

وبدا ويجز فى الترويج لأغنيته الجديدة عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام منذ عدة أيام، بطرح مقطع من الأغنية وعلق عليها قائلا: الأغنية الرسمية لـ ڤوي! ڤوي! ڤوي! قريبًا الفيلم يُعرض في دور العرض المصرية بدايةً من 13 سبتمبر وفي العالم العربي بدايةً من 21 سبتمبر.

طرحت الشركة المنتجة لفيلم فوي فوي البوستر الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وانستجرام استعداد لطرحه فى السينمات.

ويُظهر البوستر محمد فراج في المنتصف مرتديا زي نادي الإحسان الرياضي ونظارات شمسية فيما يحمل كرة قدم وعصا مكفوفين، فيما تقف بجانبه نيللي كريم وهي تحمل كاميرا تصوير احترافية في إشارة إلى طبيعة عملها كصحفية رياضية تبحث عن سبق، فيما يبدو بيومي فؤاد وأمجد الحجار مذهولين بينما يظهر ع طه الدسوقي غير مبالي بما يدور حوله .

 

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية. تدور الأحداث في عام ٢٠١٣ في مصر وهي مستوحاة من أحداث حقيقية ؛  حيث يحلم حسن بالفرار وبدهاء ومكر يجد الفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا. يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.

يذكر أن هذا أول عمل سينمائي يجمع النجمان محمد فراج ونيللي كريم  يشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، طه الدسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، ظهور خاص لبسنت شوقي.إنتاج فيلم كلينك وفوكس سينما وإيمج نيشن أبوظبي.

البوستر الرسمي أغنيته الجديدة السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السجادة الحمراء العرض الخاص الشركة المنتجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد السيول المفاجئة باليونان|الأرصاد تفجر مفاجأة صادمة بشأن الطقس وإعصار البحر المتوسط

ارتفاع شديد لـ الدولار بعد صدور بيانات اقتصادية غير متوقعة

خبر “حلو” والثاني “وِحِش” للأهلي| صدمة "حمراء" قبل السوبر الإفريقي.. وبشرى سارة بشأن المهاجم

حوّلوهم لمحاكمة عسكرية | مناشدة عاجلة من مصطفى بكري على الهواء

3 سنوات وعلاقتنا سرية ..مفاجأة غير سعيدة للمتهم بانتهاك جسد فتاة عين شمس

مفاجأة غير سعيدة في بلاغ شيرين عبدالوهاب للنائب العام

أتوسل لمسئولي الدولة وضع حلول |رجاء خاص من نجم سابق بشأن الزمالك

مفاجأة غير سعيدة لتجار الكتب المدرسية

ترشيحاتنا

السفير عمر عامر: نطور استراتيجية قوية مع اليونان ولعب دور فاعل مع الاتحاد الأوروبي

مفاجأة بتقرير الهيئة الوطنية للاعلام ضد مرتضي منصور

أسعار الجنيه الذهب في مصر اليوم 8-9-2023

اكتشاف مخلوق مرعب وجديد بـ قاع المحيط قبالة ألاسكا

لطلاب الدور الثاني.. سجل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

موعد تسليم مرتضى منصور لتنفيذ الحكم واحب النفاذ ..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توأم يحقق شهرة واسعة على السوشيال ميديا لسبب غير متوقع.. شاهد

جائزة 1000 دولار للشخص الأكثر كسلا .. إليك شروطها

عادة تفعلها الفتيات أثناء الاستحمام السبب في أمراض خطيرة

أكبر دجاجة بالعالم تثير الدهشة .. لن تتوقع ماذا تأكل

فيديو

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ