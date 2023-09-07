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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن..أبطال فيلم ORIGIN للمخرجة آفا دوفيرناي على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا.. محمود حميدة مفاجأة حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

محمود حميدة
محمود حميدة

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية:

أبطال فيلم ORIGIN للمخرجة آفا دوفيرناي على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا| صور

احتفل أبطال فيلم ORIGIN للمخرجة الأمريكية آفا دوفيرناي، بعرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وحرصوا على التقاط الصور على السجادة الحمراء قبل مشاهدته مع الجمهور. 

ويجز يطرح الأغنية الدعائية لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي

طرح منذ قليل المطرب ويجز أغنية حلوة منك وهي الأغنية الدعائية لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي والمفترض طرحه فى السينمات يوم 13 من شهر سبتمبر الحالي.

تكريم حنان مطاوع في مهرجان الإسكندرية السينمائي

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة تكريم النجمة "حنان مطاوع" بالدورة ال ٣٩ للمهرجان والمقرر إقامتها خلال الفترة من ٣ الي ٨ أكتوبر المقبل.

النجم محمود حميدة مفاجأة حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

 

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الدورة الثلاثين، أن النجم الكبير محمود حميدة، سيكون مفاجأة حفل الختام الدورة الحالية، حيث سيقدم عرض مسرحي صغير خلال الحفل، وذلك تقديرًا من إدارة المهرجان لمسيرته الفنية الكبيرة والممتدة، وكونه من أصحاب الموهبة الكبيرة في سماء الفن المصري، وخلد اسمه في ذاكرة الجمهور المصري والعربي.

محمود حافظ يتعاقد على الإسكندراني

 

أعلن الفنان محمود حافظ  عن تعاقده على المشاركة في فيلم الإسكندراني ونشر صورة له عبر فيسبوك مع المخرج خالد يوسف. 

الأخبار المحلية والعالمية الأخبار المحلية السجادة الحمراء السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا

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