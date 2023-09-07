أخبار الفن..أبطال فيلم ORIGIN للمخرجة آفا دوفيرناي على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا.. محمود حميدة مفاجأة حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية:

احتفل أبطال فيلم ORIGIN للمخرجة الأمريكية آفا دوفيرناي، بعرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وحرصوا على التقاط الصور على السجادة الحمراء قبل مشاهدته مع الجمهور.

طرح منذ قليل المطرب ويجز أغنية حلوة منك وهي الأغنية الدعائية لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي والمفترض طرحه فى السينمات يوم 13 من شهر سبتمبر الحالي.

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة تكريم النجمة "حنان مطاوع" بالدورة ال ٣٩ للمهرجان والمقرر إقامتها خلال الفترة من ٣ الي ٨ أكتوبر المقبل.

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الدورة الثلاثين، أن النجم الكبير محمود حميدة، سيكون مفاجأة حفل الختام الدورة الحالية، حيث سيقدم عرض مسرحي صغير خلال الحفل، وذلك تقديرًا من إدارة المهرجان لمسيرته الفنية الكبيرة والممتدة، وكونه من أصحاب الموهبة الكبيرة في سماء الفن المصري، وخلد اسمه في ذاكرة الجمهور المصري والعربي.

أعلن الفنان محمود حافظ عن تعاقده على المشاركة في فيلم الإسكندراني ونشر صورة له عبر فيسبوك مع المخرج خالد يوسف.