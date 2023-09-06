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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ويجز يطرح الأغنية الدعائية لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي

ويجز
ويجز

طرح منذ قليل المطرب ويجز أغنية حلوة منك وهي الأغنية الدعائية لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي والمفترض طرحه فى السينمات يوم 13 من شهر سبتمبر الحالي.
 

الأغنية من كلمات وألحان ويجز وتم طرحها عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

الترويج لأغنية حلوة منك

 

وبدا ويجز فى الترويج لأغنيته الجديدة عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام منذ عدة أيام، بطرح مقطع من الأغنية وعلق عليها قائلا: الأغنية الرسمية لـ ڤوي! ڤوي! ڤوي! قريبًا الفيلم يُعرض في دور العرض المصرية بدايةً من 13 سبتمبر وفي العالم العربي بدايةً من 21 سبتمبر.


 فيلم فوى فوى فوى 

 

طرحت الشركة المنتجة لفيلم فوي فوي البوستر الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وانستجرام استعداد لطرحه فى السينمات.

ويُظهر البوستر محمد فراج في المنتصف مرتديا زي نادي الإحسان الرياضي ونظارات شمسية فيما يحمل كرة قدم وعصا مكفوفين، فيما تقف بجانبه نيللي كريم وهي تحمل كاميرا تصوير احترافية في إشارة إلى طبيعة عملها كصحفية رياضية تبحث عن سبق، فيما يبدو بيومي فؤاد وأمجد الحجار مذهولين بينما يظهر ع طه الدسوقي غير مبالي بما يدور حوله .

 

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية. تدور الأحداث في عام ٢٠١٣ في مصر وهي مستوحاة من أحداث حقيقية ؛  حيث يحلم حسن بالفرار وبدهاء ومكر يجد الفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا. يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.

يذكر أن هذا أول عمل سينمائي يجمع النجمان محمد فراج ونيللي كريم  يشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، طه الدسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، ظهور خاص لبسنت شوقي.إنتاج فيلم كلينك وفوكس سينما وإيمج نيشن أبوظبي.

 

المطرب ويجز ويجز ڤوي ڤوي ڤوي فيلم ڤوي ڤوي ڤوي

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