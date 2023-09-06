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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبطال فيلم ORIGIN للمخرجة آفا دوفيرناي على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا| صور

أبطال فيلم ORIGIN
أبطال فيلم ORIGIN

احتفل أبطال فيلم ORIGIN للمخرجة الأمريكية آفا دوفيرناي، بعرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وحرصوا على التقاط الصور على السجادة الحمراء قبل مشاهدته مع الجمهور. 

وأقيم المؤتمر الصحفي لفيلم ORIGIN بحضور مخرجته الشهيرة آفا دوفيرناي، التي قدمت مسلسل نتفلكس الناجح والحائز على الجوائز ‏When They See Us، ظهر اليوم، ضمن فعاليات النسخة ٨٠ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. 

وحضرت آفا دوفيرناي المؤتمر الصحفي الخاص بفيلمها الجديد ORIGIN الذي نال إعجاب الجمهور في عرضه الأول بمهرجان فينيسيا مع مجموعة من صناع العمل، وغياب أبطاله في ظل استمرار إضراب هوليوود الشهير. 

وتدور أحداث فيلم ORIGIN حول كاتبة شهيرة تمر في رحلة شخصية مؤثرة مع وفاة زوجها ووالدتها، وقرارها باستخدام حالتها النفسية في كتابة فيلم جديد حول أصول العنصرية في العالم، والخروج في رحلة إلى ألمانيا والهند لربط عدد من الأحداث العنصرية بيعضها. 

العمل مقتبس من رواية حققت نجاحا كبيرا عقب نشرها عام ٢٠٢٠.

 كانت مدينة فينيسيا الإيطالية استقبلت يوم الأربعاء الماضي، نجوم الفن والسينما من جميع أنحاء العالم لحضور حفل افتتاح النسخة 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وسط أزمة كبيرة تعيشها الأوساط الفنية والمهرجانات العالمية نتيجة استمرار إضراب هوليوود.  

وتستمر فعاليات المهرجان في الفترة من ٣٠ أغسطس وحتى ٨ سبتمبر، وتضم لجنة تحكيم المهرجان كلا من المخرج مارتن ماكدونا، ولورا بويتراس، وجين كامبيون، وميا هانسن لوف، والممثل الفلسطيني صالح بكري، والمخرج الإيطالي جابرييل ماينيتي، والممثلة الصينية شو تشي.

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مخرجة الأمريكية آفا دوفيرناي فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي ORIGIN فيلم ORIGIN

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