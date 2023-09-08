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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

جائزة 1000 دولار للشخص الأكثر كسلا .. إليك شروطها

أثار سبعة من المتسابقين
أثار سبعة من المتسابقين الكثير من الجدل وذلك بعد ما قاموا با

أثار سبعة من المتسابقين الكثير من الجدل وذلك بعد ما قاموا بالتسلق على الحشايا وذلك لنيل لقب المواطن الأكثر كسلا وذلك بعد قيامهم بمحاولة تحطيم الرقم القياسي السابق في مسابقة ساخرة تقام سنوياً في منتجع لقضاء العطلات في شمال الجبل الأسود مونتينيجرو.

ومن جانبه أكد رادونيا بلاجويفيتش منظم المسابقة ومالك المنتجع أن المسابقة قد انطلقت في الدولة الصغيرة المطلة على البحر الأدرياتيكي وذلك قبل 12 عاماً للسخرية من أسطورة شعبية تقوم بوصف سكان الجبل الأسود بأنهم كسالى.


وأضاف أن السبعة المتبقين من أصل 21 متسابقاً  منذ بداية المسابقة مستلقون لمدة 463 ساعة حتى الآن.

انطلقت  المسابقة  لتحديد الشخص شديد الخمول القادر على النوم لأكثر فترة ممكنة والاستلقاء طوال الوقت وتلبية احتياجاتهم من الطعام والشراب وقراءة الكتب واستخدام الهاتف

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