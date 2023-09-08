تجارة القارة بيد القاهرة.. كيف تستفيد مصر من انضمام أفريقيا لمجموعة العشرين؟

يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم إلى العاصمة الهندية نيودلهي، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20، والتي ستعقد برئاسة الهند، وأكد المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس السيسي، في قمة العشرين، تأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، والذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تعقد في ظرف دولي دقيق، وفي إطار العلاقات الوثيقة التي تربط الهند ومصر.

تعميق دور الاقتصادات الناشئة

أما عن أهم الملفات التي تأتي على رأس أجندة الرئيس السيسي، فسوف يتناول مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية بوجه عام، وأفريقيا على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية فى الاقتصاد العالمى على نحو متكافئ، علي خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تساهم فى جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية لجميع الأطراف.

كما سيؤكد الرئيس ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة، للعديد من الأزمات العالمية المتلاحقة، فضلاً عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها فى إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة تغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتتجه أنظار العالم خلال اليوميين الجاريين، 9 و10 سبتمبر، إلى العاصمة الهندية نيودلهي، حيث تنطلق قمة مجموعة الـ20، برئاسة الهند، حيث تمثل المجموعة منتدى حكومي دولي، وتضم في عضويتها 19 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وتمثل 85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، و75% من التجارة الدولية وثلثي سكان العالم، وتهدف لمعالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، مثل الاستقرار المالي الدولي وتخفيف آثار التغيرات المناخية والتنمية المستدامة.

أفريقيا عضوا بمجموعة العشرين

وذكرت تقارير إعلامية مؤخرا، أن قمة دول مجموعة العشرين، قد وافقت على منح الاتحاد الإفريقي صفة عضو دائم في المجموعة، حيث سيتم الإعلان عن القرار خلال القمة، التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي يومي 9 و 10 سبتمبر الجاري، وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإن انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين سوف يكسبه الوضع نفسه الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي في المجموعة التي تتطلع لإتاحة حضور أقوى دول أفريقيا في القضايا الدولية.

وبحسب أشخاص مطلعين أفادوا لـ بلومبرج، أن مجموعة قمة العشرين وافقت على منح الاتحاد الإفريقي عضوية دائمة، ومن المتوقع إعلان القرار خلال القمة، حيث تمنح هذه الخطوة، الاتحاد الإفريقي والمكون من 55 دولة، والمنصف حاليا كونه "منظمة دولية مدعوة"، نفس الوضع الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي، ما يعني منح دول القارة السمراء صوت أقوى في القضايا العالمية مثل تغير المناخ وديون الأسواق الناشئة.

كيف تستفيد أفريقيا من مجموعة العشرين؟

في هذا الصدد، قال كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادي، إنه في حال قبول عضوية الاتحاد الإفريقي، في مجموعة العشرين، فإن ذلك سوف يفتح آفاقا جديدة لمصر وأفريقيا، موضحا أن تواجد مصر في مجموعة العشرين من خلال الاتحاد الإقريقي، سيجعلها تستفيد من التنوع الاقتصادي الذي تتمتع به المجموعة، والتي تتمتع بتبادل تجاري وتعاون اقتصادي قوي بين دولها، والذي جعلها قوة اقتصادية كبرى لا يستهان بها ومؤثرة في مجريات الاقتصاد العالمي.

وأضاف رضوان، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مجموعة العشرين لديها موارد نفطية وبترولية في غالبية الدول أعضائها، وهذه ميزة نسبية قوية، حيث تتحكم هذه الدول في أسعار الطاقة، في حين أن أفريقيا لديها قدر كبير من الموارد الاقتصادية التي تؤهلها للتواجد في أي تجمع اقتصادي، ولكن ما يجعل دول القارة السمراء لا تنجح بالتواجد في أي تجمع اقتصادية، هو أن موارد القارة الاقتصادية تخرج على شكل مواد خام، وغياب قدرات التصنيع.

مكاسب مصر من قمة العشرين

وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي على الصعيد الاقتصادي، غير مؤثر عالميا، ولو اتحيت له فرصة الانضمام إلى مجموعة العشرين، سيكون مؤثرا اقتصاديا على مستوى العالم، موضحا أن هذا يتيح فرصة كبيرة لمصر، كونها إحدى الدول المؤثرة في الاتحاد الافريقي خاصة لما تمتلكه مصر من تجربه اقتصادية.

كريم رضوان المحلل الاقتصادي

وأكد أن التغيرات التنموية التي حصلت في مصر على مدار السنوات الماضية، سيجعلها ذلك منصة بالنسبة لدول مجموعة العشرين ونقطة الانطلاق إلى أفريقيا ما يتيح للقاهرة بناء شركات وتنويعها مع الدول الخارجية ودول المجموعة على وجه التحديد.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أكد أن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى الهند سيتضمن أيضاً عقد بعض اللقاءات الثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين، وذلك للتشاور مع القادة والمسئولين الدوليين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.