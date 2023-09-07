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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صور رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي تزين شوارع نيودلهي قبل قمة العشرين

صور سلطان النيادي
صور سلطان النيادي في شوارع نيودلهي

تزينت شوارع العاصمة الهندية نيودلهي بصور رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، قبل انعقاد مجموعة العشرين.

وأصبح سلطان النيادي أول رائد فضاء عربي يكمل مهمته إلى الفضاء، وعاد إلى الأرض مطلع الأسبوع الجاري.

وتعقد قمة دول العشرين في يومي 9  و10 سبتمبر الجاري، في نيودلهي بمشاركة الإمارات.

وتشارك الإمارات والهند في الاستثمار بالقطاع الفضائي، عبر عدة مشاريع، وخلال أسبوع واحد أرسلت الهند رحلتين إلى القمر والشمس لاكتشافهما.

وأكد وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس حاجي الخوري، أمس الأربعاء أهمية المشاركة المستمرة لدولة الإمارات في اجتماعات قمة مجموعة العشرين لمشاركة تجاربها الناجحة مع باقي الدول.

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