3 أسباب تمنع الرئيس الصيني من حضور قمة العشرين في الهند..تعرف عليهم

قمة العشرين هي أحد أهم المنتديات الاقتصادية والسياسية في العالم، والتي تضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية. تعقد القمة سنويا في إحدى الدول الأعضاء، وتناقش مواضيع تهم الاستقرار المالي والتنمية المستدامة والتغير المناخي وغيرها.

ومن المقرر أن تستضيف الهند قمة العشرين لهذا العام في نيودلهي يومي 9 و10 سبتمبر.

رغم حاجة العالم إلي انعقاد تلك القمة لإزالة التوترات بين القوي العظمة، أعلنت الصين عن عدم مشاركة رئيسها شي جين بينج في القمة، كما أعلنت روسيا أيضا عدم مشارك فلاديمير بوتين ما أثار تساؤلات حول الأسباب والدوافع وراء هذا القرار.

الأسباب

١-التوترات الحدودية بين الصين والهند

إحدى أبرز الأسباب التي قد تكون منعت شي جين بينج من حضور قمة العشرين في الهند هي التوترات الحدودية بين البلدين، التي اشتعلت من جديد في يونيو، عندما اندلعت اشتباكات عسكرية في منطقة غالوان فالي بإقليم لاداخ، ما أسفر عن مقتل 20 جنديا هنديا و4 جنود صينيين.

ورغم أن الجانبين أجروا عدة جولات من المحادثات لتخفيف التوتر، إلا أنه لم يتم التوصل إلى حل نهائي للخلاف. وقد ترى بكين أن حضور شي جين بينج في نيودلهي قد يفسر على أنه تقديم تنازلات للهند، أو تغاض عن انتهاكاتها للسيادة الصينية. حسبما ذكرت شبكة “بي بي سي”.

٢-الموقف من قضية تايوان

قضية تايوان هي أخرى من الأسباب التي قد تكون دفعت شي جين بينج إلى مقاطعة قمة العشرين في الهند. فالصين تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، ولا تقبل بأية محاولات للاعتراف بها ككيان مستقل. وقد شهدت العلاقات بين بكين وتايبه تدهورا خلال فترة حكم الرئيسة تساى إنج ون، التي تنتمي إلى حزب التقدمي الديمقراطي الذي يدعم الاستقلال.

وقد أعربت الهند عن دعمها لتايوان في عدة مناسبات، مثل إرسال وفد رفيع المستوى لحضور حفل تنصيب تساى إنغ ون في مايو، والسماح لوسائل إعلام هندية بإجراء مقابلات مع المسؤولين التايوانيين، والترويج للاحتفال بعيد تأسيس تايوان في أكتوبر.

وقد اعتبرت الصين هذه الخطوات انتهاكا لمبدأ “صين واحدة”، وحذرت الهند من أنها ستواجه عواقب وخيمة إذا استمرت في التدخل في الشؤون الداخلية للصين.

٣-المنافسة الإقليمية والعالمية

قد تكون المنافسة الإقليمية والعالمية بين الصين والهند أحد أهم الأسباب التي قد تكون منعت شي جين بينج من المشاركة في قمة العشرين في الهند. فالصين والهند هما أكبر دولتين في آسيا من حيث عدد السكان والمساحة، وهما أكبر اقتصادين ناميين في العالم، وهما أعضاء في مجموعة بريكس، التي تضم أيضا البرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا.

وقد شهدت العلاقات بين البلدين تطورات متباينة خلال السنوات الماضية، ففي حين تحققت بعض التقاربات في المجالات الثقافية والإنسانية والتجارية، فإن هناك أيضا بعض التباعدات في المجالات الأمنية والإستراتيجية.

فالصين ترى في نشاطات الهند في المحيط الهادئ والمحور الرباعي (كواد)، الذي يضم أستراليا والولايات المتحدة والهند والصغير، تهديدا لمصالحها وأمنها.

كما ترى في مشاركة الهند في قمة الناتو، وإرسالها طائرات مقاتلة إلى فرنسا للمشاركة في مناورات مشتركة مع حلفاء غربيين، تحولا نحو التحالف مع الغرب ضد بكين.