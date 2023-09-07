بنفس صفة الأوروبي..إعلان من مجموعة العشرين بشأن الاتحاد الإفريقي

أتفقت مجموعة العشرين G20 على منح الاتحاد الإفريقي عضوية بالتساوي مع الاتحاد الأوروبي.

وبحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" عن مصادر، فإنه من المتوقع أن يعلن قادة مجموعة العشرين عن القرار خلال القمة التي تنعقد في الهند غد وبعد غد.

ويحوز الاتحاد الأفريقي المؤلف من 55 عضوا، حاليا صفة "منظمة دولية مدعوة".

وحال حدثت الموافقة رسميا، ستصبح هذه أحدث خطوة في حملة لتزويد البلدان الأفريقية بصوت أقوى في القضايا العالمية مثل تغير المناخ وديون الأسواق الناشئة، خاصة وأن الأسواق الناشئة في ما يسمى بالجنوب العالمي تتولى دورًا أكثر بروزا في الشؤون العالمية.