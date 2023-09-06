البيت الأبيض يكشف ما سيبحثه بايدن خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، عما سيبحث فيه الرئيس جو بايدن خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين، في نيودلهي الأسبوع المقبل.

وقال سوليفان، خلال مؤتمر صحفي: "كما فعل من قبل، سيدعو الرئيس بايدن إلى سلام عادل ودائم قائم على احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وسيواصل التأكيد على أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا طالما اقتضى الأمر من أجل إعلاء هذه المبادئ".

وكان وزير الدفاع الأوكراني السابق أليكسي ريزنيكوف قد أعلن، الأحد الماضي، أن كييف تلقت مساعدات عسكرية بقيمة حوالي 100 مليار دولار من الحلفاء الغربيين منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، مضيفا أن المساعدة الدفاعية التي قدمتها الولايات المتحدة وحدها تبلغ أكثر من 50 مليار دولار.

وقال ريزنيكوف لوكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم": "إذا قمنا بحساب وتقييم جميع حزم المساعدات اليوم.. فقد تلقينا أسلحة ومعدات مختلفة، من خراطيش وقذائف وطلقات، أعتقد أن قيمتها تبلغ حوالي 100 مليار دولار".