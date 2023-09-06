البيت الأبيض : بايدن يشعر بالخيبة لعدم حضور الرئيس الصيني قمة العشرين بالهند

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خيبة أمله إزاء مخطط الرئيس الصيني شي جين بينج عدم المشاركة في قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد في الهند يومي الـ 9 والـ10 من سبتمبر الجاري.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي في إفادة صحفية أن الرئيس جو بايدن يشعر بخيبة أمل لأن الرئيس شي لن يتمكن من المشاركة في قمة مجموعة العشرين، وقد قال ذلك بنفسه.

وأضاف كريبي أن بايدن كان يأمل لقاء الرئيس الصيني خلال قمة مجموعة العشرين المقبلة وكان ستتم مناقشة الكثير من المواضيع خلال القمة.

ولفت كيربي إلى أنه ليس مستعدا بعد للإعلان عن أي اتصالات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين.