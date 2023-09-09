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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة أخبار المرأة.. تعرف على أمراض تسبب فقر الدم والأنيميا وطرق علاجه.. أفضل طريقة للاستفادة من الاستحمام بالثلج

فقر الدم
فقر الدم

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

مش الأكل بس.. تعرف على أمراض تسبب فقر الدم والأنيميا

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة فقر الدم، ويرجع ذلك للكثير من الأسباب .

وبحسب ما نشره موقع هيلثي أن هناك العديد من الأمراض التي يمكن أن تسبب فقر الدم والأنيميا. إليك بعض الأمثلة على تلك الأمراض:

أخصائي جهاز هضمي يوضح طرق علاج فقر الدم

يصاب الكثير من الأشخاص بمشكلة فقر الدم ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، والأغلبية يبحثن هنا وهناك عن علاج فقر الدم، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك إتباع هذه النصائح لعلاج فقر الدم.

قال الدكتور مصعب إبراهيم أخصائي الجهاز الهضمي، فى تصريحات خاصة لصدى البلد،أن هناك عدة طرق لعلاج فقر الدم والأنيميا، والعلاج يعتمد على سبب وشدة الحالة، إليك بعض الطرق الشائعة لعلاج فقر الدم:

ما هي أفضل طريقة للاستفادة من الاستحمام بالثلج؟

لجأ العديد من المشاهير إلى استخدام "حمام الثلج" للاستشفاء، وهي عملية تعيد الجسم لكامل لياقته البدنية.

ومنهم الفنانة اللبنانية رزان جمال التي خاضت التحدي بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والكابتن عصام الحضري، حارس المنتخب المصري السابق، فقد نشر العام الماضي "ستوري"، عبر حسابه في "إنستجرام"، داخل حوض الثلج، وسط درجة حرارة تصل إلى 12 درجة مئوية.

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