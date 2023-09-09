ما هي أفضل طريقة للاستفادة من الاستحمام بالثلج؟

لجأ العديد من المشاهير إلى استخدام "حمام الثلج" للاستشفاء، وهي عملية تعيد الجسم لكامل لياقته البدنية.

ومنهم الفنانة اللبنانية رزان جمال التي خاضت التحدي بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والكابتن عصام الحضري، حارس المنتخب المصري السابق، فقد نشر العام الماضي "ستوري"، عبر حسابه في "إنستجرام"، داخل حوض الثلج، وسط درجة حرارة تصل إلى 12 درجة مئوية.

لماذا يروج له المشاهير... الجلوس في "بانيو" مليء بالثلج ؟

وأيضا الفنان رامز أمير، الذي ظهور بصورة عبر "إنستجرام" داخل " بانيو" استحمام مملوء بالثلج.

وبحسب ما نشره موقع "goodrx Health"، فإن ممارسة الجلوس فى بانيو استحمام مملوء بالثلج، يدعم صحتك الجسدية والعقلية،و للاستفادة القصوى من الاستحمام بالثلج، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

للاستفادة القصوى من الاستحمام بالثلج، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الاستعداد المسبق: تأكد من أن جسمك مستعد للتعامل مع البرودة، يُفضل أن تكون في حالة صحية جيدة وخالية من أي إصابات أو مشاكل صحية قائمة.

التدريج والتكيف: يجب التدريج في التعرض للثلج وتكييف جسمك تدريجيًا. يمكنك البدء بتبديل الماء الدافئ والبارد في الحمام لمدة قصيرة، ثم زيادة الفترات ببطء.

الزمن المناسب: يُفضل أن تكون فترات التعرض للثلج قصيرة ومحدودة بين 5 إلى 10 دقائق في البداية، ثم يمكنك زيادة المدة تدريجيًا بمرور الوقت.

الجسم الكامل أو الأجزاء المستهدفة: يمكنك استحمام جسمك بالكامل في بانيو مليء بالثلج أو تركيز التعرض على أجزاء محددة من الجسم التي تحتاج إلى العلاج والتخفيف.

المتابعة بالدفء: بعد الاستحمام بالثلج، يُفضل التدفئة الجيدة للجسم، ارتدِ ملابس دافئة واشرب مشروب ساخن للمساعدة في استعادة حرارة الجسم.

الاستماع لجسمك: يجب الاستماع جيدًا لجسمك وملاحظة أي تغيرات غير طبيعية أو آلام شديدة، إذا شعرت بأي عدوى أو ضيق في التنفس أو ألم غير معتاد، يجب التوقف فورًا واستشارة الطبيب.

من المهم أن تتبع الحذر والمعقولية عند الاستحمام بالثلج، لا تكن متسرعًا في زيادة الفترات أو التعرض للبرودة الشديدة، وتأكد من أن جسمك يتحمل ذلك، إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية أو لديك أي شكوى، يُفضل استشارة الطبيب قبل البدء في هذا النوع من العلاج.