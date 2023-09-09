أخصائي جهاز هضمي يوضح طرق علاج فقر الدم

يصاب الكثير من الأشخاص بمشكلة فقر الدم ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، والأغلبية يبحثن هنا وهناك عن علاج فقر الدم، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك إتباع هذه النصائح لعلاج فقر الدم.

قال الدكتور مصعب إبراهيم أخصائي الجهاز الهضمي، فى تصريحات خاصة لصدى البلد،أن هناك عدة طرق لعلاج فقر الدم والأنيميا، والعلاج يعتمد على سبب وشدة الحالة، إليك بعض الطرق الشائعة لعلاج فقر الدم:

طرق لعلاج فقر الدم

تغذية متوازنة: في حالة نقص الحديد أو نقص فيتامين ب12 أو حمض الفوليك، يمكن تحسين مستويات الهيموغلوبين عن طريق تناول نظام غذائي غني بالمغذيات المناسبة. يمكن للمصادر الغذائية للحديد أن تشمل اللحوم الحمراء، والسمك، والبقوليات، والمكسرات. ويمكن للمصادر الغذائية لفيتامين ب12 أن تشمل اللحوم، والأسماك، والبيض، والألبان. وتشمل المصادر الغذائية لحمض الفوليك الخضروات الورقية الداكنة، والحبوب الكاملة، والفواكه.

المكملات الغذائية: في بعض الحالات، يمكن أن يوصي الطبيب بتناول مكملات غذائية لزيادة توافر الحديد أو فيتامين ب12 أو حمض الفوليك. يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات غذائية لتحديد الجرعة المناسبة والمدة المناسبة للاستخدام.

علاج الأسباب الأساسية: في حالة وجود أمراض مزمنة أو اضطرابات في الأعضاء الداخلية تؤدي إلى فقر الدم، فإن علاج الحالة الأساسية يمكن أن يساعد على تحسين مستويات الهيموغلوبين.

علاج التجاعيد الناجمة عن النزيف: إذا كان النزيف هو السبب الرئيسي لفقر الدم، فمن المهم التعامل مع مصدر النزيف وإيقافه، قد يشمل العلاج الجراحة أو العلاج الدوائي حسب الحالة.

يجب أن يقوم الطبيب بتقييم حالتك وتحديد العلاج المناسب بناءً على التشخيص السليم، يرجى مراجعة طبيبك لمناقشة أعراضك وتقييم حالتك وتوجيه العلاج الملائم لفقر الدم الذي تعاني منه.