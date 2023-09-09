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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة | سيدة مصابة بالسكري تحقن زوجها بالأنسلولين وتتسبب في وفاته.. ياسمين عز تجذب الأنظار بفستان أسود حرير.. أسما شريف منير تفاجئ متابعيها بلوك باربي

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

بفستان مبهج..نسرين طافش تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

 

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

 

ليجرب شعورها.. سيدة مصابة بالسكري تحقن زوجها بالأنسلولين| ماذا حدث؟  

 

تسبب سيدة مصابة بمرض السكري في وفاة زوجها، وذلك بعد أن حقنته بجرعة من الأنسولين الذي تأخذه.

 

تأثير خطير لتناول السكريات على صحة القلب.. لن تتوقعه

 

هناك العديد من الأضرار التي تحدث بسبب تناول كميات كبيرة من السكر، وقد كشفت دراسة جديدة، أجراها باحثون من جامعة هارفارد، في مدينة كامبريدج، بالولايات المتحدة الأمريكية، أن تناول الأنواع المختلفة من السكريات، وخاصة الجلوكوز والفركتوز، لهما تأثير خطير بشأن الإصابة بأمراض القلب التاجية.

 

بالأعشاب الطبيعية.. طرق فعالة لعلاج ديدان البطن عند الأطفال

 

يمكن لتناول الطعام غير المطبوخ جيداً، أن يتسبب في تكون الديدان المعوية للأطفال؛ حيث أنها موجودة على الأطعمة والنباتات غير المطهية.

 

فقدان الوزن علامة على الإصابة بنوع من السرطان.. تعرف على أعراضه

 

يعتبر سرطان القُولون هو أحد أنواع السرطانات التي تبدأ في الأمعاء الغليظة (القُولون)، ويوجد القُولون هو الجزء النهائي من الجهاز الهضمي.

 

ياسمين عز تجذب الأنظار بفستان أسود حرير

 

نشر هاني عزب صورة صيفية للإعلامية ياسمين عز، وذلك عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، وقد ظهرت ياسمين عز بإطلالة جذابة وساحرة.

 

بفستان وباروكة.. أسما شريف منير تفاجئ متابعيها بلوك باربي

 

نشرت الفنانة اسما شريف منير عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صورة جديد لها، وقد ظهرت بإطلالة ناعمة وجابة للغاية تشبة باربي.

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