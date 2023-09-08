بفستان وباروكة.. أسما شريف منير تفاجئ متابعيها بلوك باربي

نشرت الفنانة اسما شريف منير عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صورة جديد لها، وقد ظهرت بإطلالة ناعمة وجابة للغاية تشبة باربي.

تفاصيل إطلالة اسما شريف منير

وارتدت اسما شريف منير فستان قصير وكت من الجلد باللون الفوشيا، وأختارت عليه حقيبة صغيرة من الجلد باللون الأحمر.

كما ارتدت اسما شريف منير باروكة شعر قصير باللون الاشقر، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

ولم تتكلف اسما شريف منير في وضع المكياج، فقد اختارتت بعض اللمسات الناعمة التي تبرز من رقة وجمال ملامحها.

فيما أكملت اسما شريف منير إطلالتها ببعض الإكسسورات البسيطة، فثد اختارت قلادة ناعمة باللون الفضي، وهو ما تناشب مع تفاصيل إطلالتها.