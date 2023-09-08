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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأعشاب الطبيعية.. طرق فعالة لعلاج ديدان البطن عند الأطفال

طرق علاج ديدان البطن
طرق علاج ديدان البطن بالاعشاب عند الاطفال

يمكن لتناول الطعام غير المطبوخ جيداً، أن يتسبب في تكون الديدان المعوية للأطفال؛ حيث أنها موجودة على الأطعمة والنباتات غير المطهية.

 

طرق علاج ديدان البطن عند الاطفال

 

تصيب الديدان المعوية الأطفال نتيجة تناول الطعام الملوث، وعدم غسل اليدين قبل تناول الطعام، أو بسبب قضم الأظافر بالفم.

 

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ويمكن علاج ديدان البطن بالأدوية عن طريق أخذ مضاد للطفيليات المعوية، وقد يحتاج الطفل الى جرعة واحدة، أو قد تضطر إلى أخذ الدواء لعدة أسابيع، وعليك الحرص على أخذ الدواء كما يصفه الطبيب تماما.


أما عن علاج ديدان البطن بالأعشاب، فيمكن إستخدام مكونات طبيعية للتخلص من ديدان البطن تماما، وتشمل ما يلي:

 

_ البصل: 

ويستخدم منقوع عدد من شرائح البصل الطازج في قليل من الماء لمدة 12 ساعة ثم يصفى ويشرب بعد تحليته بعسل النحل في الصباح ويستمر يوميا عليه حتى يتم طرد الديدان من الأمعاء.

 

طرق علاج ديدان البطن بالاعشاب عند الاطفال

 

_ الثوم: 

ومن المعروف بأنه قاتل للجراثيم والبكتيريا لذلك يفضل أكله نيا، أما الأطفال فيغلى الثوم بالحليب ويشرب الحليب بارداً.

 

_ الليمون: 

يحتوي الليمون على خواص مطهرة للأمعاء ويحتوي على مضاد حيوي طبيعي لذلك يساعد الليمون في التخلص من الديدان.

 

_ الزنجبيل: 

تحتوي جذور الزنجبيل على زيت له خاصية طرد الديدان، وقتلها حيث يتم غلى الجذور بالماء لمدة ثلاث دقائق، وبعد أن يبرد يؤخذ ثلاث مرات باليوم.

 

_ الأناناس: 

يحتوي الأناناس على أنزيم يعرف بإسم إنزيم روملين وهذا الأنزيم يعمل على قتل الديدان بشكلٍ نهائي.

 

_ جوز الهند: 

شرب عصير جوز الهند المركز، ويزيد من قوة مقاومة الجسم، ويغذية بالعناصر اللازمة للقضاء على الديدان.

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