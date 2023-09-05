4 أسباب خطيرة تجعل طفلك يصاب بديدان البطن.. احذريها

تعتبر ديدان البطن هي مرض يصاب به الكثير من الأطفال والبالغين، بسبب بعض العادات السيئة والخاطئة في الحياة اليومية، مثل شرب وتناول الماء والطعام الملوث، أو عن طريق قضم الأظافر بالفم، فتسبب في الإصابة بالديدان المعوية.

كيف تحدث الإصابة بديدان البطن عند الأطفال ؟

وتنتشر الإصابة بديدان البطن بحلول فصل الصيف، وخروج الأطفال في الأماكن العامة، وفقا لما نشر في موقع “هيلث لاين” الطبي.

و تحدث الإصابة بديدان البطن المعوية نتيجة الإصابة المعدية من تناول الأطفال للأطعمة من خلال تناول الأطعمة مع شخص مصاب بالديدان، ومن خلال الأسباب التالية، وتشمل :

كيف تحدث الإصابة بديدان البطن عند الأطفال ؟



_ تناول الطعام الملوث.

_ عدم غسل اليدين قبل تناول الطعام.

_ قضم الأظافر بالفم.

_ تناول الطعام غير المطبوخ جيداً؛ حيث أن غالباً ما تكون الديدان المعوية موجودة على الأطعمة والنباتات غير المطهية.