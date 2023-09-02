كارثة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الخضراوات والفاكهة بدون غسلها؟

وجد العلماء والمختصون في مجال المراقبة والمعايير الغذائية من خلال العديد من الدراسات، أن أغلبنا لا يقوم بغسل الخضراوات والفواكة بالطريقة الصحيحة، الأمر الذي قد يتسبب في العديد من المشاكل الصحية.

أهمية غسل الخضراوات والفواكه

وأوضح المختصون أنه يجب التأكد من غسل الخضراوات والفواكه جيداً قبل تناولها، وذلك لعدة أسباب، وفقا لما نشرفي موقع “هيلث لاين” الطبي، وتشمل :

- تلوث الخضراوات والفواكه بالتراب والغبار؛ حيث تكون ملوثة ببكتيريا ضارة تنتقل لها من خلال الأتربة، مثل البكتيريا الإشريكية القولونية (E. coli).

- تلوثها بالمبيدات الحشرية والأسمدة الزراعية المختلفة.

- تلوثها ببعض الطفيليات والديدان مثل دودة الإسكارس.

لذلك من الضروري جداً أن تقوم بغسل الخضراوات والفواكه وتنظيفها جيداً قبل تناولها؛ حيث إن هذه هي الطريقة السليمة لإزالة الأتربة العالقة والبكتيريا والطفيليات الضارة التي قد تتواجد على أسطحها.

أهمية غسل الخضراوات والفواكه

وقد يساهم الغسل الجيد بمياه نظيفة في إزالة التربة العالقة بالمحصول، وبالتالي المساهمة في إزالة الطفيليات والميكروبات القادمة من هذه الأتربة، مثل: البكتيريا الأشريكية القولونية من على أسطح الخضراوات والفواكه.

وهناك بعض الخطوات الهامة التي يجب اتباعها عند غسل الخضراوات والفاكهة، وتشمل ما يلي:

- لا يكفي وضع الخضار والفواكه تحت صنبور المياه فقط، وإنما الطريقة المثلى هي بأن تقوم بفركها جيداً باستخدام مياه عذبة ونظيفة في وعاء نظيف.

- ابدأ عملية الغسل بالخضار والفواكه الأقل اتساخاً، ومن ثم اشطفها جميعها سوية بصورة نهائية.

- يمكن استخدام فرشاة خاصة لعملية الفرك، ويستحسن فرك الفواكه والخضراوات في وعاء من الماء، وليس تحت الصنبور الجاري لتقليل انتشار البكتيريا إلى الهواء المحيط.