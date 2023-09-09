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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش الأكل بس.. تعرف على أمراض تسبب فقر الدم والأنيميا

أمراض تسبب فقر الدم
أمراض تسبب فقر الدم والأنيميا

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة فقر الدم، ويرجع ذلك للكثير من الأسباب .

وبحسب ما نشره موقع هيلثي أن هناك العديد من الأمراض التي يمكن أن تسبب فقر الدم والأنيميا. إليك بعض الأمثلة على تلك الأمراض:

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 أمراض تسبب فقر الدم والأنيميا

نقص الحديد: يُعتبر نقص الحديد أحد أسباب الأنيميا الشائعة جدًا. يحدث عندما يكون هناك نقص في كمية الحديد المتاحة لإنتاج الهيموغلوبين في الدم. يمكن أن يكون سببًا لذلك هو نقص الحديد في النظام الغذائي، فقد يكون الجسم غير قادر على امتصاص الحديد بشكل كافٍ، أو يمكن أن يكون هناك فقدان حديد غير طبيعي من الجسم نتيجة النزيف المستمر (مثل النزيف الحاد أو الدورة الشهرية الشديدة).

فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب12: ينتج عن نقص فيتامين ب12 في الجسم، وهو ضروري لتشكيل الخلايا الحمراء ووظائف الأعصاب السليمة. يمكن أن يحدث نقص فيتامين ب12 بسبب قلة استهلاكه في النظام الغذائي (مثل النباتيين الصرفيين الذين لا يتناولون منتجات حيوانية) أو بسبب اضطراب في امتصاصه في الأمعاء.

فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك: حمض الفوليك هو فيتامين ب المهم لإنتاج الخلايا الحمراء. يحدث نقص حمض الفوليك عادة عندما يكون هناك نقص فيتامين ب في النظام الغذائي، أو نتيجة لاضطرابات في امتصاصه في الجهاز الهضمي.

فقر الدم الناجم عن التهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض أخرى: بعض الأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض الكلى وأمراض الغدة الدرقية قد تؤدي إلى فقر الدم نتيجة لمجموعة متنوعة من العوامل مثل انخفاض إنتاج الكريات الحمراء أو زيادة تدميرها أو تخزينها غير الكافي.

هذه مجرد بعض الأمثلة، وهناك العديد من الأسباب المحتملة لفقر الدم والأنيميا. إذا كنت تعاني من أعراض تشير إلى فقر الدم، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتقييم حالتك وتحديد السبب المحتمل والعلاج المناسب.

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