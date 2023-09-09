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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة تحضير تيراميسو

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة تحضير تيراميسو.


المقادير
كاكاو ,2.50 ملعقة
بسكويت أصابع ,100 غرام
قهوة أو نسكافيه محلول,4 فناجين
سكر ,100 غرام
بيض ,3 حبات
جبنة حلويات ,300 غرام
ملح ,0.25 ملعقة صغيرة

طريقة التحضير
- يفصل جيداً صفار البيض عن البياض ويوضع في وعائين منفصلين مع مراعاة أن لا يبقى مع البياض أي أثر للصفار.
- يضاف السكر إلى الصفار ويخفق جيداً باستعمال خفاقة (يدوية أو كهربائية) للحصول على خليط فاتح أو شفاف، منتفخ ورغوي.
- تضاف من الجبنة ملعقة واحدة في كل مرة وتخلط مع الصفار للحصول على كريمة ناعمة ومتجانسة.
- يخفق البياض مع القليل من الملح باستعمال خفاقة كهربائية وعند الانتهاء يضاف هذا المخفوق إلى الكريمة التي تم تجهيزها سابقاً وخلطهما جيداً باستعمال ملعقة.
- يوضع محلول القهوة أو النسكافيه البارد في وعاء ويغمس البسكويت بها بشكل سريع حتى لا يتشرب البسكويت القهوة كثيراً ويتكسر.
- يتم ترتيب قطع البسكويت داخل صينية الكيك بجانب بعضها البعض ورصها عند اللزوم حتى تتسع جميع قطع البسكويت أسفل الصينية.
- تسكب كمية الكريمة بالجبنة بالكامل فوق قطع البسكويت بالاستعانة بفرشاة حتى يتم تغطية قطع البسكويت بالكامل بشكل مستوي.
- ينخل الكاكاو فوق الكريمة باستعمال منخل ناعم حتى تغطى الكريمة بالكامل وبعد الانتهاء توضع كعكة تيراميسو داخل البراد مدة ساعتين قبل التقديم

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