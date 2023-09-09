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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلاً| السيسي يصل مقر انعقاد مجموعة قمة العشرين بـ نيودلهي..الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة.. وفاة 296 شخصا في زلزال المغرب

السيسي
السيسي

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها ما يلي : 

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت.. اعرف بكام

 

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد مجموعة قمة العشرين بـ نيودلهي.. فيديو

 

هل يؤثر زلزال المغرب على مصر؟.. أول رد من البحوث الفلكية

 

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

 

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ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت.. اعرف بكام

 

المغرب .. وزارة الداخلية تعلن وفاة 296 شخصا جراء الزلزال

 

 

يقوي التركيز العقلي الأبرز.. تناول البرقوق وشاهد ماذا يحدث لجسمك ؟

 

 

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