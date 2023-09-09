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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يقوي التركيز العقلي الأبرز.. تناول البرقوق وشاهد ماذا يحدث لجسمك ؟

فوائد البرقوق
فوائد البرقوق

البرقوق هو فاكهة صيفية لذيذة ومغذية، ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية، إليك عشر فوائد للبرقوق بحسب ما نشره موقع هيلثي:

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق يوميا؟

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فوائد البرقوق الصحية

محاربة الأكسدة: يحتوي البرقوق على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة التأكسد الضار في الجسم وتقليل تأثيراته السلبية على الخلايا.

تعزيز صحة الجهاز المناعي: يحتوي البرقوق على فيتامين سي، الذي يعزز صحة الجهاز المناعي ويساعد في مكافحة الالتهابات والأمراض.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي: البرقوق يحتوي على الألياف الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتساعد في تنظيم الحركة المعوية والوقاية من الإمساك.

تعزيز صحة البشرة: يحتوي البرقوق على فيتامينات ومواد مضادة للأكسدة تساعد في تحسين صحة البشرة وتقليل ظهور التجاعيد وتحسين مظهرها العام.

تعزيز صحة العيون: البرقوق يحتوي على مضادات الأكسدة والكاروتينويدات التي تساعد في الحفاظ على صحة العيون وتقليل مخاطر الأمراض المرتبطة بالعين مثل التصبغات البقعية والمياه الزرقاء.

تعزيز صحة القلب: يحتوي البرقوق على البوتاسيوم والألياف الغذائية التي تعزز صحة القلب وتساعد في تنظيم ضغط الدم وتقليل مخاطر الأمراض القلبية.

تحسين وظائف الدماغ: البرقوق يحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تساهم في تحسين وظائف الدماغ والذاكرة وتعزيز التركيز العقلي.

دعم صحة العظام: يحتوي البرقوق على الكالسيوم والفوسفور وفيتامين ك، وهي مكونات أساسية للعظام القوية والمتينة.

تعزيز صحة الشعر: البرقوق يحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة فروة الرأس وتحسن نمو الشعر وتقويته.

تقليل مخاطر السرطان: البرقوق يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون وسرطان البروستاتا.

تذكر أنه ينبغي أن يكون البرقوق متوفرًا ضمن نظام غذائك العام وأنه يُنصح دائمًا بتناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات للاستفادة الكاملة من العناصر الغذائية المختلفة قد تختلف الفوائد المذكورة من شخص لآخر وتعتمد أيضًا على الحالة الصحية العامة والنظام الغذائي العام ونمط الحياة.

الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي البرقوق عشر فوائد للبرقوق فوائد للبرقوق فوائد البرقوق فوائد البرقوق الصحية

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