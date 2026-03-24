أحمد عبد الله: طارق الدسوقي يمنح الفن العربي ثقلاً.. وتعلمت منه الأداء السهل الممتنع

قال الفنان والطبيب أحمد عبد الله، الذي جسد دور “ماهر الجوهري” في مسلسل "علي كلاي"، إن عودة الفنان طارق الدسوقي للشاشة، كانت عيدا للمشاهد المصري والعربي، قائلاً: "يا من فرحت الشعب كله برجوعك، وجودك جعل الدنيا جميلة.. الصفحات على السوشيال ميديا لا تتوقف عن ترديد جملة واحدة: (أحلى حاجة في المسلسل إننا شفنا الأستاذ طارق تاني)".

وأوضح "عبد الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن تقييم الجمهور أصبح أسرع وأدق بفضل وسائل التواصل، وهو ما يؤكد أن العلامات الكبيرة في الفن لا يمحوها الغياب، بل تظل محفورة في الوجدان.

من جهته، فجَّر الفنان طارق الدسوقي مفاجأة لجمهوره؛ حين اعترف بالقلق والرعب الذي كان يتملكه في بداية التصوير بعد غياب سنوات، قائلاً: "كنت أشعر بقلق وعدم فهم لأشياء كثيرة، وكان ماهر هو من يطمئنني في الكواليس ويقول لي (لا تقلق أنا أرى النتيجة وستبهرك)".

وكشف الفنان طارق الدسوقي، للجمهور، الوجه الآخر لـ ماهر الجوهري، مشيراً إلى أنه طبيب تجميل ناجح، وإنسان في غاية الطيبة، على عكس ملامح الشر التي قد تظهر عليه في الأدوار الدرامية.

فيما وصف الفنان أحمد عبد الله، العمل مع الفنان طارق الدسوقي، بأنه “ورشة تمثيل مفتوحة”، حيث قال: "كنت أستمتع بمراقبته في الكواليس؛ لأتعلم منه الأداء السلس الجميل الذي نفتقده الآن، أحيانا كنت أشعر أن أدائي قد يخرج عن السياق أو يزداد انفعالاً؛ فأنظر للأستاذ طارق وأتعلم منه الهدوء والرزانة.. هذا هو التمثيل الحقيقي".

وأكد أن التاريخ هو الذي يتحدث عن الفنان طارق الدسوقي، وأن وجوده يمنح ثقلاً للفن المصري والعربي ككل.

وتأثراً بهذه الكلمات الصادقة؛ مازح الفنان طارق الدسوقي، الفنان أحمد عبد الله، قائلاً: "هذا الكلام الكبير يحتاج لعزومة غداء على شرفك".

كما أعرب عن سعادته العارمة بهذا اللقاء الفني الذي جمعه بنماذج شابة موهوبة ومثقفة مثل الفنان أحمد عبد الله.