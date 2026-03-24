الطريق إلى المونديال.. موعد مباراة مصر والسعودية والقنوات الناقلة

يستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام نظيره السعودي ضمن فترة التوقف الدولي لشهر مارس، في إطار التحضيرات الجادة لكأس العالم 2026.

ويسعى الجهاز الفني للفراعنة إلى استغلال هذه المباراة للاطمئنان على مستوى اللاعبين وتجربة بعض العناصر والخطط الفنية قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة. في المقابل، يدخل المنتخب السعودي اللقاء بطموح تحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب بحجم مصر، ما يمنح المباراة طابعًا تنافسيًا خاصًا ويزيد من أهميتها الفنية لكلا الطرفين.

تفاصيل المباراة وتوقيت انطلاقها

تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 27 مارس على ملعب الملك فهد الدولي، حيث يستضيف المنتخب السعودي نظيره المصري في مواجهة ودية مرتقبة. وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تبدأ في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسعودية

أعلنت شبكة أون سبورت عن نقل مباراة مصر والسعودية بشكل حصري داخل مصر، حيث سيتم بث اللقاء عبر قناة أون سبورت إتش دي 1.