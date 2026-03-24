سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 24-3-2026

نستعرض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في محلات الصاغة، حيث سجل سجل سعر الجنيه الذهب نحو 55,360 جنيهًا للبيع و54,400 جنيه للشراء وسعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6,920 جنيهًا للبيع، وسط متابعة مستمرة لحركة السوق في القاهرة وباقي المحافظات، مع تغيرات ملحوظة في أسعار الأعيرة المختلفة وكذلك الجنيه الذهب.

متوسط أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر

عيار 24: 7,910 جنيهات للبيع – 7,770 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 6,920 جنيهًا للبيع – 6,800 جنيه للشراء.

عيار 18: 5,930 جنيهًا للبيع – 5,830 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 4,615 جنيهًا للبيع – 4,535 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 55,360 جنيهًا للبيع – 54,400 جنيه للشراء.

الأونصة بالجنيه: 245,985 جنيهًا للبيع – 241,720 جنيهًا للشراء.

الأونصة بالدولار: 4,406.65 دولار.

سعر الذهب الآن

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7,910 جنيهات للبيع و7,770 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6,920 جنيهًا للبيع و6,800 جنيه للشراء، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5,930 جنيهًا للبيع و5,830 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 14 نحو 4,615 جنيهًا للبيع و4,535 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 55,360 جنيهًا للبيع و54,400 جنيه للشراء، بينما بلغت الأونصة في السوق المحلية نحو 245,985 جنيهًا للبيع و241,720 جنيهًا للشراء، في حين سجلت الأونصة عالميًا نحو 4,406.65 دولار.

وبلغ ما يُعرف بـ"دولار الصاغة" نحو 55.82 جنيه، مقارنة بنحو 52.39 جنيه في البنوك.