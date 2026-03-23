فوائد غير متوقعة للب السوري .. تجعلك تتناوله باستمرار

تعد بذور عباد الشمس أو اللب السوري من أشهر أنواع التسالي التي يمكن تناولها أيام العيد بل وطوال العام .. فما فوائده الصحية؟!

ووفقا لما جاء في موقع فارم ايزي نكشف لكم أهم الفوائد الصحية لبذور عباد الشمس أو اللب السوري.

يدعم المناعة

يعود تأثير بذور عباد الشمس في تعزيز المناعة إلى وجود فيتامين E والزنك والسيلينيوم فيها 3 .

يعزز فيتامين (هـ) الاستجابة المناعية ويحمي من العديد من الأمراض المعدية كما أنه مضاد أكسدة قوي ويمنع الجذور الحرة من إتلاف الخلايا السليمة في الجسم.

يحمي الزنك أجسامنا من الالتهابات والحساسية ومسببات الأمراض الغازية، وبالتالي يمنع العدوى ويزيد من المناعة العامة.

يقلل السيلينيوم من الالتهابات ويعزز المناعة كما أنه يساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة.

التأثيرات الوقائية للقلب

تُفيد بذور دوار الشمس صحة القلب والأوعية الدموية، فهي غنية بحمض الأوليك وحمض اللينوليك، وقليلة الدهون المشبعة والصوديوم كما أنها تحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم والألياف .

وهي مفيدة لتنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول وصحة القلب عند تناولها باعتدال .

مناسب لمرضى السكري

تُعدّ بذور دوار الشمس مفيدة لمرضى السكري من النوع الثاني .

وهو حالة مزمنة تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، حيث لا تستجيب الخلايا للأنسولين بالشكل الأمثل وتشمل بعض أعراضه زيادة العطش والجوع، وكثرة التبول، وفقدان الوزن غير المبرر، والتعب، وتشوش الرؤية.

يعزز وظائف الدماغ

تحتوي بذور عباد الشمس على فيتامين ب6.

يساعد على تحسين المزاج والتركيز، وقد يعزز الذاكرة في بعض الحالات كما قد تساعد بذور عباد الشمس في تخفيف الأعراض المصاحبة لمتلازمة ما قبل الحيض.



فقدان الوزن

بذور دوار الشمس غنية بالبروتين والألياف، مما يُشعرنا بالشبع لفترة طويلة ، ويقلل من كمية الطعام المتناولة، وبالتالي يقلل من السعرات الحرارية المستهلكة وهذا يجعلها مناسبة لنظام غذائي لإنقاص الوزن.

مصدر طاقة هائل

تُعدّ بذور دوار الشمس أو اللب السوري مصدراً جيداً للثيامين (فيتامين ب1) ويساعد الثيامين على تكسير الكربوهيدرات والبروتينات والدهون الموجودة في طعامنا وتحويلها إلى طاقة كما أنها تُساعد في بناء العضلات ويمكن أن تمنحك حفنة من بذور عباد الشمس طاقة فورية عند تناولها.

مفيد للبشرة

من فوائد تناول بذور عباد الشمس أنها تجعل بشرتنا متألقة، كما أن النشاط المضاد للبكتيريا والفطريات لهذه البذور يحمي من بعض أنواع العدوى، وبالتالي يحافظ على بشرتنا صافية.

تساعد الأحماض الدهنية الأوليك واللينوليك الموجودة في بذور عباد الشمس في تكوين الكولاجين والإيلاستين، مما يسرع من التئام الجروح

مفيد أثناء الحمل

خلال فترة الحمل، تتعدد فوائد تناول بذور عباد الشمس لأنها غنية بفيتامين E وحمض الفوليك، والمعروفة بفوائدها الكبيرة لصحة الأم قبل الولادة.

يقلل الالتهاب

يمكن للأشخاص الذين يعانون من الالتهابات المزمنة أن يجدوا راحة بتناول بذور دوار الشمس، سواءً كجزء من مزيج المكسرات أو بإضافتها إلى حبوب الإفطار، أو حتى برشّها على الحساء أو السلطة لأنها غنية بخصائص مضادة للالتهابات بفضل احتوائها على مركبات الفلافونويد وفيتامين هـ وغيرها من المركبات.