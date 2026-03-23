تحذيرات من كارثة بيئية تهدد المصريين.. طلب إحاطة عاجل في البرلمان بسبب القمامة الإلكترونية

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية، والبيئة، بشأن التنامي الخطير لظاهرة النفايات الإلكترونية في مصر؛ في ظل التوسع غير المسبوق في استخدام الأجهزة الإلكترونية داخل المنازل، دون وجود منظومة متكاملة وآمنة للتخلص من مخلفاتها.

وقال “أمين”: “لقد أصبحت القمامة الإلكترونية تمثل تهديدًا حقيقيًا للصحة العامة والبيئة؛ نظرًا لاحتوائها على مواد شديدة السمية، مثل الرصاص والزئبق والكادميوم، والتي يمكن أن تتسرب إلى التربة والمياه، مسببة أضرارًا جسيمة قد تمتد آثارها لأجيال قادمة”.

وأضاف: ورغم خطورة هذه الأزمة؛ لا تزال طرق التخلص من هذه المخلفات “بدائية وعشوائية”، ما بين التخزين داخل المنازل، أو التخلص منها مع القمامة العادية، كما أن غياب الوعي الكافي لدى المواطنين، وعدم وجود نقاط تجميع رسمية، أو آليات واضحة لإعادة التدوير؛ يزيد من تفاقم الأزمة، ويحولها إلى خطر بيئي وصحي واقتصادي متصاعد، يتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا ومنظمًا.

وتساءل النائب أشرف أمين، قائلاً: “أين الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتعامل مع النفايات الإلكترونية في مصر؟، ولماذا لا توجد منظومة رسمية واضحة لجمع هذه المخلفات من المواطنين؟، وما دور الجهات الرقابية في مواجهة التخلص العشوائي من الأجهزة الإلكترونية؟، ولماذا لم يتم التوسع في إنشاء مصانع متخصصة لإعادة تدوير هذه المخلفات رغم قيمتها الاقتصادية؟، وأين دور الشركات المنتجة والمستوردة للأجهزة الإلكترونية في تحمل مسؤولياتها البيئية؟”.

وقال النائب أشرف أمين: إن القمامة الإلكترونية لم تعد مجرد مشكلة بيئية عابرة، بل أصبحت خطرًا داهمًا يهدد صحة المواطنين وسلامة البيئة، ويتسلل إلى داخل كل منزل في صمت.

وطالب الحكومة، بسرعة التحرك لوضع منظومة حديثة وآمنة لإدارة هذه المخلفات؛ حتى لا نترك الأجيال القادمة تواجه كارثة بيئية مكتملة الأركان، لأن التأخير في التعامل مع هذا الملف لم يعد مقبولًا، والتحرك الحاسم أصبح ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل.