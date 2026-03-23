نتنياهو بعد أنباء مفاوضات ترامب مع طهران: سنواصل قصف إيران ولبنان.. وقتلنا عالمين نوويين
صفقة تحت نيران القصف .. 5 شروط إيرانية لوقف الحرب مع أمريكا وإسرائيل
لا تغادروا منازلكم .. تحذير أمريكي يثير القلق في سلطنة عمان
كان شارب .. القبض على عنصر جنائي ظهر في الشارع بلا ملابس علوية ويحمل سلاحا أبيض بالفيوم
الصين تدق ناقوس الخطر: استمرار الحرب المجحفة ضد إيران يشعل أزمة اقتصادية كبرى
6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة.. احذر هذه الأشياء
هل يجوز الجمع بين صيام الست من شوال والقضاء الواجب؟.. الأزهر يوضح
استهداف تل أبيب الليلة.. الحرس الثوري الإيراني يتوعد بمفاجآت تقضي على أي أمل في المفاوضات
45 يوما إجازة لتلك الفئات بقانون العمل الجديد
زعماء العالم يحذرون من التداعيات الاقتصادية للحرب الإيرانية
إصابات في الوجه والأطراف.. حزب الله يدك شمال إسرائيل بالصواريخ
رغم الاعتذار .. الزمالك يوقع عقوبة صارمة ضد حارس الفريق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الهيئة البرلمانية للشعب الجمهوري: جولة الرئيس السيسي الخليجية تعكس عمق العلاقات الإستراتيجية التي تربط مصر بأشقائها

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
حسن رضوان

أكد النائب طارق  الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عدد من الدول العربية الشقيقة، منها المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، تعكس بوضوح عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بأشقائها في الخليج، وتعزز من أطر التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

وأوضح الطويل، في تصريحات له اليوم، أن هذه الجولة تأتي في توقيت بالغ الدقة، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات متصاعدة، الأمر الذي يؤكد حرص الدولة المصرية على القيام بدورها التاريخي والمحوري في دعم أمن واستقرار الدول العربية، والتأكيد على موقفها الثابت والراسخ في مساندة دول الخليج، ورفضها القاطع لأي اعتداءات أو تدخلات خارجية، وعلى رأسها الاعتداءات الإيرانية التي تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة واستقرارها.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن التحركات المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعكس رؤية استراتيجية متكاملة تقوم على تعزيز التضامن العربي، وتوحيد الصفوف، والعمل المشترك لحماية مقدرات الشعوب العربية، مؤكدًا أن أمن الخليج العربي يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وهو ما تحرص القيادة السياسية على ترسيخه من خلال التحركات الدبلوماسية المكثفة والاتصالات المستمرة مع قادة الدول العربية.

وأضاف أن مصر تلعب دورًا محوريًا في جهود خفض التصعيد واحتواء الأزمات في المنطقة، من خلال تبني نهج متوازن يدعو إلى الحوار والحلول السياسية، ورفض الانزلاق إلى مزيد من التوترات التي قد تؤثر على استقرار الإقليم، مشيدًا بالجهود المصرية التي تستهدف الحفاظ على أمن المنطقة وصون مقدرات شعوبها.

وأكد الطويل أن الجولة الخليجية للرئيس السيسي تمثل رسالة طمأنة قوية لشعوب المنطقة، وتعكس التزام مصر الثابت بدعم استقرار الدول العربية، والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة التحديات، بما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية المستدامة.

ولفت إلى أن الدولة المصرية ستظل ركيزة أساسية في دعم العمل العربي المشترك، وقوة داعمة للاستقرار الإقليمي، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين مصر ودول الخليج خلال المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات الراهنة، والحفاظ على أمن وسلامة المنطقة بأكملها.

الذهب

الجرام أقل من 6000… سعر الذهب اليوم الإثنين بعد التراجع

سعر الذهب

هبوط حاد في سعر الذهب وعيار 21 يخسر 700 جنيه من أعلى قيمة

البنزين

بعد العيد..أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 مارس 2026

أسعار الطماطم

متي تنخفض أسعار الطماطم بالأسواق وكم سيصل سعر الكيلو؟.. نقيب الفلاحين يجيب

النادي الأهلي

بعد زلزال الترجي.. توروب يستفز الأهلي بـ 5 إجراءات صادمة

الدولار

وفقاً لآخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

ترامب

ليلة حاسمة تقلب الموازين.. ترامب يعلن أول ملامح الاتفاق مع إيران

الزمالك

موعد مباريات الزمالك القادمة في الدوري والكونفدرالية

المتحدث العسكري الإيراني

رسالة نارية من إيران: الخليج تحت سيطرتنا.. ولا نحتاج لزرع الألغام

إسرائيل تحت القصف

رعب متواصل.. مقتل امرأة إسرائيلية أثناء هروبها إلى الملاجئ بعد سماع صفارات الإنذار

البحرين

البحرين تحت القصف.. أول هجوم إيراني منذ إعلان ترامب بدء مفاوضات وقف الحرب

6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة.. احذر هذه الأشياء

6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة
6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة
6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحا؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحًا؟

علامات صامتة لا تتجاهليها.. أعراض التهاب الرحم وأسبابه وطرق العلاج قبل حدوث مضاعفات خطيرة

أعراض التهاب الرحم وأسبابه وطرق العلاج
أعراض التهاب الرحم وأسبابه وطرق العلاج
أعراض التهاب الرحم وأسبابه وطرق العلاج

هناء جميل : علامات صامتة تكشف اضطراب الغدة والسكر .. لا تتجاهلها

علامات صامتة تكشف اضطراب الغدة والسكر.. لا تتجاهلها
علامات صامتة تكشف اضطراب الغدة والسكر.. لا تتجاهلها
علامات صامتة تكشف اضطراب الغدة والسكر.. لا تتجاهلها

ابنة الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم

ابنة فؤاد الهاشم ترد على إساءت والدها لمصر.. ما القصة

مخرج وننسى اللي كان

هبدة كل سنة.. عمرو محمود ياسين يرد على شائعات نهاية وننسى اللي كان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : العيد في مصر

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين يتكلم القانون في الملاعب : درس الكاف بين الانضباط الكروي وفوضى الانسحاب

المزيد