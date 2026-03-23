الهيئة البرلمانية للشعب الجمهوري: جولة الرئيس السيسي الخليجية تعكس عمق العلاقات الإستراتيجية التي تربط مصر بأشقائها

أكد النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عدد من الدول العربية الشقيقة، منها المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، تعكس بوضوح عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بأشقائها في الخليج، وتعزز من أطر التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

وأوضح الطويل، في تصريحات له اليوم، أن هذه الجولة تأتي في توقيت بالغ الدقة، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات متصاعدة، الأمر الذي يؤكد حرص الدولة المصرية على القيام بدورها التاريخي والمحوري في دعم أمن واستقرار الدول العربية، والتأكيد على موقفها الثابت والراسخ في مساندة دول الخليج، ورفضها القاطع لأي اعتداءات أو تدخلات خارجية، وعلى رأسها الاعتداءات الإيرانية التي تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة واستقرارها.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن التحركات المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعكس رؤية استراتيجية متكاملة تقوم على تعزيز التضامن العربي، وتوحيد الصفوف، والعمل المشترك لحماية مقدرات الشعوب العربية، مؤكدًا أن أمن الخليج العربي يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وهو ما تحرص القيادة السياسية على ترسيخه من خلال التحركات الدبلوماسية المكثفة والاتصالات المستمرة مع قادة الدول العربية.

وأضاف أن مصر تلعب دورًا محوريًا في جهود خفض التصعيد واحتواء الأزمات في المنطقة، من خلال تبني نهج متوازن يدعو إلى الحوار والحلول السياسية، ورفض الانزلاق إلى مزيد من التوترات التي قد تؤثر على استقرار الإقليم، مشيدًا بالجهود المصرية التي تستهدف الحفاظ على أمن المنطقة وصون مقدرات شعوبها.

وأكد الطويل أن الجولة الخليجية للرئيس السيسي تمثل رسالة طمأنة قوية لشعوب المنطقة، وتعكس التزام مصر الثابت بدعم استقرار الدول العربية، والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة التحديات، بما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية المستدامة.

ولفت إلى أن الدولة المصرية ستظل ركيزة أساسية في دعم العمل العربي المشترك، وقوة داعمة للاستقرار الإقليمي، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين مصر ودول الخليج خلال المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات الراهنة، والحفاظ على أمن وسلامة المنطقة بأكملها.