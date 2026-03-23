برلماني: جولة الرئيس السيسي الخليجية تجسيد لوحدة المصير وأمن الخليج خط أحمر

أكد ياسر منصور قدح، عضو مجلس النواب، أن الجولة الخارجية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي شملت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، تأتي في توقيت استثنائي وبالغ الدقة، لتمثل رسالة مصرية واضحة وحاسمة للعالم أجمع بوقوف القاهرة صفًا واحدًا وفي خندق واحد مع أشقائها في الخليج العربي.

وأوضح "قدح"، أن هذه الزيارة تكتسب زُخمًا وأهمية استراتيجية كبرى في ظل التصعيد العسكري المتسارع والتوترات غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة، مشددًا على أن القيادة السياسية المصرية تضع أمن واستقرار منطقة الخليج على رأس أولويات عقيدتها الاستراتيجية.

وأضاف: رسالة مصر التي حملها الرئيس السيسي ثابتة ولم ولن تتغير؛ أمن الخليج امتداد طبيعي وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأي مساس باستقرار دول الخليج هو مساس مباشر بمصر ومقدراتها".

وأشار قدح إلى أن العلاقات المصرية الخليجية تتجاوز كافة الأعراف الدبلوماسية التقليدية لتترسخ في مرتبة "المصير الواحد المشترك"، مؤكدًا أن التنسيق المستمر والمثمر بين القاهرة والرياض والمنامة يمثل حجر الزاوية، وحائط الصد المنيع أمام أي محاولات إقليمية أو دولية لزعزعة استقرار المنطقة العربية أو التدخل في شؤونها الداخلية.

وأوضح أن الرئيس السيسي زار قبل أيام دولتي الإمارات وقطر في إطار نفس رسالة الدعم، موضحا أن الدولة المصرية تواصل الجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى التهدئة فضلا عن التحركات الاستباقية التي يقودها الرئيس السيسي، والتي تعكس حكمة ورؤية ثاقبة تسعى دائمًا لنزع فتيل الأزمات، وتوحيد الصف العربي، وتعزيز آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة والعبور بالمنطقة إلى بر الأمان.