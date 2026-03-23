برلماني: زيارة الرئيس السيسي إلى قطر والإمارات والسعودية تعزز وحدة الصف العربي وتدعم الأمن القومي

أشاد سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بالزيارات الخارجية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عدد من دول الخليج، وفي مقدمتها قطر والإمارات العربية المتحدة والسعودية، مؤكدًا أن هذه التحركات تعكس قوة العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأشقائها في الخليج، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وأكد البيومي، أن هذه الزيارات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات، وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز التنسيق والتشاور المستمر مع الدول العربية، بما يسهم في توحيد الرؤى تجاه القضايا المصيرية، وعلى رأسها الحفاظ على الأمن القومي العربي واستقرار المنطقة.

وأشار إلى أن التحركات المصرية في الخليج تعكس دور مصر المحوري في دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز مسارات التعاون الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب التنسيق السياسي في التعامل مع تداعيات الأزمات الإقليمية، بما يحقق مصالح الشعوب العربية.

وأضاف أن العلاقات بين مصر ودول الخليج تقوم على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وهو ما ظهر جليًا في مستوى التنسيق والتفاهم خلال هذه الزيارات، التي تؤكد وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات.

واختتم النائب سمير البيومي بيانه بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستمرة في أداء دورها الإقليمي الفاعل، بما يعزز من مكانتها ويؤكد قدرتها على حماية مصالحها ودعم استقرار المنطقة بالتعاون مع أشقائها في دول الخليج العربي