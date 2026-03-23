بعد ادعاءات إسرائيلية.. رئيس البرلمان الإيراني ينفي أي محادثات مع واشنطن

قاليباف
ناصر السيد

نفى رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أنه المسؤول الذي كان مبعوثو ترامب يتحدثون إليه في الأيام الأخيرة.

وقال قاليباف: "شعبنا يطالب بمعاقبة المعتدين عقابًا رادعًا ومذلًا".

وأضاف، في إشارة واضحة إلى المرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي: "جميع المسؤولين يقفون صفًا واحدًا خلف قائدهم وشعبهم حتى يتحقق هذا الهدف".

وتابع: "لم تجرِ أي مفاوضات مع أمريكا. الأخبار الكاذبة تهدف إلى التلاعب بالأسواق المالية والنفطية، والهروب من المأزق الذي وقعت فيه أمريكا وإسرائيل".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، كشفت القناة 12 الإسرائيلية ، أن المسؤول الإيراني الذي يجري مفاوضات مع واشنطن هو رئيس البرلمان محمد قاليباف.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق من يوم الاثنين، أن واشنطن تجري مفاوضات مع شخصية رفيعة في النظام الإيراني، مؤكدا أنه ليس المرشد مجتبى خامنئي.

وأعلن ترامب، أن مضيق هرمز سيُفتح "قريبًا جدًا"، مضيفًا أنه يرغب في رؤية هذا الممر الملاحي الحيوي تحت سيطرة مشتركة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد ترامب: "سيُفتح قريبًا جدًا"، إذا استمرت المفاوضات مع إيران بوتيرة سريعة، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأضاف: "ستكون السيطرة عليه مشتركة، أنا وآية الله، أيًا كان آية الله، أو أيًا كان آية الله القادم".

وقال ترامب: "سيكون هناك أيضًا تغيير جذري للنظام"، مستشهدًا بالضربات التي شُنّت في الساعات الأولى من النزاع والتي أودت بحياة العديد من القيادات الإيرانية العليا. 

