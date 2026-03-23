برلماني: جولات الرئيس السيسي الخليجية تعزز تماسك الصف العربي.. ومصر تتحرك لحماية أمن المنطقة

أكد النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، أن الجولة الخليجية التي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس تحركًا سياسيًا ودبلوماسيًا قويًا في توقيت بالغ الحساسية، مشددًا على أنها تجسد موقفًا مصريًا ثابتًا في دعم أمن واستقرار دول الخليج العربي.

وقال "إمام" إن زيارة الرئيس إلى كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين تحمل رسائل واضحة بأن مصر تقف صفًا واحدًا مع أشقائها في مواجهة التحديات الإقليمية المتسارعة، مؤكدًا أن القاهرة تتحرك برؤية استراتيجية واعية لحماية أمن المنطقة.

وأضاف أن الدولة المصرية تنطلق من عقيدة راسخة تعتبر أن أمن الخليج امتداد مباشر للأمن القومي المصري، وأن أي تهديد يمس استقرار دول الخليج هو تهديد مباشر لمصر.

وأوضح عضو مجلس النواب أن العلاقات المصرية الخليجية تشهد تطورًا غير مسبوق، حيث تجاوزت الإطار التقليدي للتعاون إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية القائمة على وحدة المصير، لافتًا إلى أن التنسيق المستمر بين القاهرة والرياض والمنامة يمثل صمام أمان للمنطقة في مواجهة التحديات.

وأشار "إمام" إلى أن تحركات الرئيس السيسي تأتي ضمن نهج دبلوماسي متكامل، سبقته زيارات إلى كل من الإمارات وقطر، في إطار جهود مصرية متواصلة لتهدئة الأوضاع واحتواء الأزمات وتعزيز العمل العربي المشترك.

واختتم النائب إيهاب إمام تصريحاته بالتأكيد على أن القيادة السياسية المصرية تتحرك بثبات وحكمة لتوحيد الصف العربي، وترسيخ الاستقرار، ومواجهة أي محاولات للنيل من أمن ومقدرات الدول العربية.