ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق يوميا؟

البرقوق من أجمل الفواكه المحبوبة لدى الكبار والصغار وهي من فئة الفواكه الصيفية ذات الطعم اللذيذ المميز التي يستمتع بتناولها كل الأعمار، ولها العديد من الفوائد التي تمنح الجسم بالعناصر الغذائية المليئة بالفيتامينات والمعادن لذا سوف نرصد في هذا التقرير فوائد تناول البرقوق وفقاً لموقع Livestrong



فوائد تناول البرقوق يومياً :

البرقوق يقوي المناعة ويمنع من الإصابة بالأمراض والسرطان لاحتوائه على كمية هائلة من مضادات الأكسدة.

يزيد من قوة العظام ويمنع هشاشتها.

يساعد على إنقاص الوزن، حيث أنه غني بالألياف الغذائية، مما يساعد على زيادة الشعور بالشبع لفترة طويلة.

ملين طبيعي لمن يعانون من الإمساك.



خسارة الوزن الزائد بسبب غنى البرقوق بالألياف الغذائية التي تُساعد على كبح الشهية.

مكافحة علامات تقدم السن بسبب احتواء البرقوق على نسبة عالية من فيتامين أ الهام للبشرة.

مكافحة مرض السرطان بسبب احتواء البرقوق على مركب الإبيكاتيتشين والذي أظهرت إحدى الدراسات أنه قد يُساعد على تثبيط نمو الخلايا السرطانية ومنع انتشارها.

تحسين صحة الجهاز العصبي، بسبب احتواء البرقوق على فيتامين ب6 ومجموعة من العناصر الغذائية التي قد تُساعد على تحسين عمل الخلايا العصبية في الجسم.

تقوية العظام وبالتالي خفض فرص الإصابة بمرض هشاشة العظام.

تحسين جودة النوم ومكافحة الأرق.



يحتوي على فيتامين أ وفيتامين ب واحد، وفيتامين ب أثنين فيتامين ب ستة وغيرها من الفيتامينات المختلفة وغيرها من المعادن التي تقوم بشكل جيد وقوي ،التي يحتاجها جسم الإنسان.

تحمي الجهاز الهضمي من العديد من الأمراض الضارة مثل التهاب جدار المعدة أو الإصابة بالقرحة .

تعمل على تنظيم حركة الهضم لأن يوجد به نسبة عالية من الألياف التي تساعد في الهضم بشكل جيد التخلص من الإمساك وانتظام في حركة الأمعاء.

البرقوق من الفواكه التي تقوي العظام بشكل كبير وتمددها بكمية كبيرة من الكالسيوم وتحميها من الإصابة من هشاشة العظام.