عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق يومياً ؟

البرقوق من أجمل الفواكه المحبوبة لدى الكبار والصغار وهي من فئة الفواكه الصيفية ذات الطعم اللذيذ المميز التي يستمتع بتناولها كل الأعمار، ولها العديد من الفوائد التي تمنح الجسم بالعناصر الغذائية المليئة بالفيتامينات والمعادن لذا سوف نرصد في هذا التقرير فوائد تناول البرقوق وفقاً لموقع Livestrong


فوائد تناول البرقوق يومياً :

 

البرقوق يقوي المناعة ويمنع من الإصابة بالأمراض والسرطان لاحتوائه على كمية هائلة من مضادات الأكسدة.

يزيد من قوة العظام ويمنع هشاشتها.

يساعد على إنقاص الوزن، حيث أنه غني بالألياف الغذائية، مما يساعد على زيادة الشعور بالشبع لفترة طويلة.

ملين طبيعي لمن يعانون من الإمساك.


خسارة الوزن الزائد بسبب غنى البرقوق بالألياف الغذائية التي تُساعد على كبح الشهية.

مكافحة علامات تقدم السن بسبب احتواء البرقوق على نسبة عالية من فيتامين أ الهام للبشرة.

مكافحة مرض السرطان بسبب احتواء البرقوق على مركب الإبيكاتيتشين  والذي أظهرت إحدى الدراسات أنه قد يُساعد على تثبيط نمو الخلايا السرطانية ومنع انتشارها.

تحسين صحة الجهاز العصبي، بسبب احتواء البرقوق على فيتامين ب6 ومجموعة من العناصر الغذائية التي قد تُساعد على تحسين عمل الخلايا العصبية في الجسم.

تقوية العظام وبالتالي خفض فرص الإصابة بمرض هشاشة العظام.

تحسين جودة النوم ومكافحة الأرق.


يحتوي على فيتامين أ وفيتامين ب واحد، وفيتامين ب أثنين فيتامين ب ستة وغيرها من الفيتامينات المختلفة وغيرها من المعادن التي تقوم بشكل جيد وقوي ،التي يحتاجها جسم الإنسان.

تحمي الجهاز الهضمي من العديد من الأمراض الضارة مثل التهاب جدار المعدة أو الإصابة بالقرحة .

تعمل على تنظيم حركة الهضم لأن يوجد به نسبة عالية من الألياف التي تساعد في الهضم بشكل جيد التخلص من الإمساك وانتظام في حركة الأمعاء.

البرقوق من الفواكه التي تقوي العظام بشكل كبير وتمددها بكمية كبيرة من الكالسيوم وتحميها من الإصابة من هشاشة العظام.

البرقوق فوائد البرقوق فوائد البرقوق يوميا الكالسيوم العظام الأمعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل..أكبر عملية تهريب| إحالة 3 مسؤولين بجهاز رقابي إلى المحاكمة الجنائية

مصرع المئات.. بيان عاجل للقوات المسلحة السودانية بشأن خسائر ميليشيا الدعم السريع

انتهاء أزمة أحمد القندوسي في الأهلي ..خاص

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

عاجل .. استقالة المدير التنفيذي والنشاط الرياضي لنادي الزمالك

اعتزال اضطراري وإقامة جبرية.. «الباز» يفجر مفاجآت مدوية عن الزعيم عادل إمام| فيديو

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر بالحليب ؟

أسهل طريقة لعمل بسكويت جوز الهند بالمنزل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأرز يوميا؟.. مفاجآت

علامات تحذيرية تشير إلى ارتفاع الكوليسترول .. احذروا

فئات ممنوعة من تناول هذا النوع من الفاكهة.. احذر

مع اقتراب المدارس.. متحور ايريس يثير قلق الآباء

هتخليها ترجع جديدة تاني.. وصفات سحرية لإزالة الحبر من الشنط نهائيا

خبير يحذر: جزء من الآيس كريم يسبب كوارث صحية| اعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

البشبيشي: عبد الله عزام هو المسئول عن تجنيد الشباب العرب وإرسالهم لأفغانستان

حسين لبيب: زيزو كنز وأنا ضد التفريط فيه| فيديو

باحث سياسي: انتخابات 2005 شهدت ألاعيب الإخوان وتدليسهم وتزويرهم

طارق البشبيشي: الإخوان يزرعون في الشباب أنهم أصحاب مهمة عظمى «عبر الانضمام للجماعة»

مش عاوزين أجندات ومنظرة.. ميدو يوجه رسالة خاصة لوزير الشباب بعد استقالة مجلس الزمالك

الإفتاء: إيداع الأموال في البنوك وأخذ الأرباح عنها جائز شرعا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربوا حارس المرمى.. اشتباكات بين مشجعي ناديين إنجليزيين بعد هدف التعادل

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

بعد بيعه شقة لـ كلب.. مدير عقاري يواجه تهمة في إيران.. فيديو

شاهد .. نهاية مأساوية لـ كهلين أثناء مسابقة الرجل الحديدي في أيرلندا 

فيديو

أكلوا وهربوا.. رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لحل أزمة 4 سياح بألبانيا

«حذرتهم مسبقًا».. طبيب يفجر مفاجأة صادمة حول سفاحة الرضع «فيديوجراف»

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

تركي آل الشيخ يعلق على تعاقد قنوات الدوري السعودي مع مدحت شلبي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ