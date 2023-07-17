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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فاكهة الملوك.. صدى البلد يرصد فرحة حصاد البرقوق بمزارع القليوبية ..فيديو وصور

حصاد البرقوق
حصاد البرقوق

تشتهر قرى مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية بزراعة " البرقوق " أو ما يطلق عليه "فاكهة الملوك" وكريز السوق ، ويعد موسم حصاد البرقوق مصدر خير ورزق للأهالى فالجميع يعمل سواء فى جمع البرقوق من المزارع أو نقله من الأرض لتبدأ عملية التوزيع والبيع فى الأسواق المختلفة للتصدير.

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القليوبية تنتج أنواعا كثيرة من البرقوق

وتنتج مزارع كفر شكر العديد من أصناف فاكهة البرقوق ومنها البلدي والسكري والبايونير وأفريكان روز ، والإسباني ، وهوليود والسانتا روزا ، حيث تطبق المزارع كافة معايير السلامة والتكويد حيث يتم تصدير كمية كبيرة من المحصول للخارج ، ويستمر موسم البرقوق حتى نهاية شهر أغسطس ، حيث ينطلق الموسم بطرح وجمع البرقوق السكري يليه الهوليود والبايونير وفي نهاية الموسم يختتم بالسانتا روزا.

انطلاق موسم الحصاد حتى شهر أغسطس

وقال الحاج أحمد عبد السلام المشرف على أحد المزارع بكفر شكر أن البرقوق يطلق عليه فاكهة الذوات والملوك حيث انطلق موسم جمع المحصول وسط فرحة المزارعين في أكبر مزرعة لزراعة هذه الفاكهة في القليوبية وتقع في كفرشكر، وتنتج العديد من أصناف هذه الفاكهة ومنها البلدي والسكري والبايونير وأفريكان روز والإسباني وهوليود والسانتا روزا.


وأشار الى أن موسم حصاد البرقوق ينطلق من منتصف شهر أبريل ويستمر حتى أغسطس حيث ينطلق الموسم بطرح وجمع البرقوق السكري يليه الهوليود والبايونير والأمريكان روز، وفي نهاية الموسم يختتم بالسانتا روزا، مشيرا إلى أن البرقوق يسمى فاكهة الملوك وفاكهة أولاد الذوات وله جمهور عريض من المحبين وله مكانة كبرى في السوق المصرية والتصدير ، مؤكدا أن المزرعة في كفرشكر تطبق كافة معايير السلامة والتكويد حيث يتم تصدير كمية كبيرة من المحصول للخارج.

زراعة البرقوق فى شهر فبراير 

وأضاف "عبد السلام " أن زراعة البرقوق تبدأ في شهر فبراير، حيث يتم التعامل مع الأشجار وتجهيزها للحصاد والتزهير والمحصول والذي ينطلق من أبريل، حيث يتم رش الأشجار لبدء التزهير في شهر فبراير ويتم وضع الكيماوي والرش والعناية بالمحصول من أجل مكافحة ذبابة الفاكهة بمواد طبيعية مصرح بها وبنسب محددة حتى يكون المحصول صالحا للتصدير تحت إشراف وزارة الزراعة.


أوضح الحاج " أحمد " أن فاكهة البرقوق حساسة وتحتاج لمعاملة خاصة وفي عبوات خاصة كراتين ويتم جمع الثمار في سبت خاص ويوضع عليها المناديل حتي تصل للكراتين المعدة للتصدير موضحا انه يستخدم طرق الري بالتنقيط بالمزرعة والتي كانت لها دور في تحسين المحصول وتقليل التكلفة.

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القليوبية كفر شكر فاكهة الملوك مزارع كفر شكر البرقوق البلدي

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