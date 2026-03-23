طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

تعد سلطة الرنجة بالبطاطس من الأكلات الشهية التى يمكن تناولها في آخر أيام عيد الفطر المبارك خاصة أنها تختلف في المذاق عن الأطباق التقليدية.

نعرض لكم طريقة عمل سلطة رنجة بالبطاطس من خلال خطوات الشيف نورا السادات مقدمة برنامج على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير رنجة

رنجة

بطاطس مكعبات مسلوقة

فلفل ألوان جوليان

بصل أحمر جوليان

خل

عصير ليمون

كمون ناعم

شطة ناعمة

زيت زيتون

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل سلطة رنجة بالبطاطس

اخلطي الرنجة مع عصير الليمون والكمون والشطة والخل وزيت الزيتون.

اصيفي البصل والبطاطس والفلفل الرومي والبقدونس.

قلبي كل الخليط وقدميها مع السلطة.