رجعوا السويسري تاني .. قرارات عاجلة في الأهلي بقيادة منصور وعبد الحفيظ

استقر النادي الاهلى على عودة المحامي السويسري مونتيري لتولي صياغة العقود الخاصة بالاجهزة الفنية واللاعبين خلال الفترة المقبلة لتدقيق البنود التعاقدية والشروط الجزائية خاصة وان مونتيري يمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال وسبق له التعاون مع الاهلى وحقق العديد من النجاحات الى جانب تولية متابعة القضايا والنزاعات أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل احترافي وبما يضمن الحفاظ على حقوق النادي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من القرارات العاجلة التي اتخذها ثنائي الاهلى ياسين منصور نائب رئيس مجلس الادارة وسيد عبد الحفيظ عضو المجلس لاعادة ترتيب البيت والقيام بثورة تصحيح شاملة لاعادة هيكلة قطاع الكرة وتصحيح المسار لضمان عودة الاهلي باسرع ما يمكن لمكانته الطبيعة على المستويين المحلي والقاري.