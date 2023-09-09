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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد مجموعة قمة العشرين بـ نيودلهي.. فيديو

الرئيس السيسي يشارك
الرئيس السيسي يشارك في قمة مجموعة العشرين

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل إلى مقر انعقاد مجموعة قمة العشرين  (G20) بالعاصمة الهندية بنيودلهي.

 

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين (G20) المقرر انعقادها في مدينة نيودلهي بـ الهند، في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر، ويحمل معه مجموعة من الملفات المهمة.
 

 

تعتبر قمة مجموعة العشرين منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي بين دول وجهات ومنظمات دولية تلعب دورا محوريا في الاقتصاد والتجارة في العالم وتجتمع سنويا في إحدى الدول الأعضاء لمناقشة خطط الاقتصاد العالمي، وتمثل دول مجموعة العشرين 85 % من الناتج الاقتصادي العالمي و75 % من التجارة العالمية، ويمثل مجموع سكان هذه الدول ثلثي سكان الكرة الأرضية.
 

دور مصر المحوري

 

أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين؛ تأتي تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي، وفي ظل دور مصر المحوري في المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن قمة العشرين G20، تأتي هذا العام، في سياق دولي حساس ومليء بالتحديات الكبيرة وغير المسبوقة، مشيرا إلى أن هناك تعقيدات سياسية تشمل الأوضاع في أوكرانيا والصراع الروسي الأوكراني.

 

وأضاف فهمي، أن هناك تحديات اقتصادية تتمثل في زيادة أسعار الفائدة، وأزمة في التمويل العالمي، بالإضافة إلى مشكلات في إمدادات الغذاء؛ نتيجة لتقلبات في صادرات الحبوب. وجميع هذه التحديات. تستدعي التفكير في إصلاح النظام المالي الدولي.

https://www.youtube.com/live/DXer-6UH1j8?si=8ldgckz3FmssfFPY

 

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