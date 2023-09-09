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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهاجم بوروسيا دورتموند يرفض عرضا إيطاليا من أجل الانضمام للأهلي

موديست وبيلينجهام
موديست وبيلينجهام - أرشيفية

أكد تقرير صحفي، رفض المهاجم الفرنسي أنطوني موديست عرضا من نادي سامبدوريا الإيطالي للانضمام إلى صفوفه هذا الصيف.

ورحل أنطوني موديست عن صفوف بوروسيا دورتموند الألماني عقب نهاية عقده في 30 يونيو الماضي، ولا يرتبط البالغ من العمر 35 عاما بأي نادٍ في الوقت الحالي.

وحسب شبكة “ samp news 24” الإيطالية، فإن موديست أبلغ المدير الرياضي لنادي سامبدوريا برفضه العرض المقدم من أجل الانضمام إلى النادي الأهلي لخوض تجربة في ملاعب كرة القدم الإفريقية.

وأضاف أن موديست يفضل الانضمام إلى الأهلي بسبب مشاركته في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية.

أرقام موديست

ولعب مودريست لأندية نيس وأنجيه وجيروندان بوردو وبلاكبيرن روفرز وباستيا وهوفنهايم وكولن  وتيانجين تيانهاي بينما كان بوروسيا دورتموند آخر محطاته.

وخلال مسيرته الاحترافية التي انطلقت موسم 2006-2007، خاض موديست 478 مباراة، سجل 178 هدفا وصنع 38 مباراة، وحصل على 49 بطاقة صفراء و 3 بطاقات حمراء.

موديست سامبدوريا الأهلى النادي الأهلي ة كأس العالم للأندية

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