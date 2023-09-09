عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أفراح النجوم.. خطوبة عفروتو وابن عمرو أديب وثراء جبيل.. وزواج شقيقة خالد سرحان وياسمينا العلواني

عفرتو
عفرتو

شهدت الفترة الأخيرة إعلان عدد من النجوم خطوبتهم أو دخولهم القفص الذهبى، ولم تقتصر أيضا على نجوم بل أيضا ذويهم، إذ شهد الوسط الفنى فى الفترة الأخيرة وعلى مدار أشهر قليلة العديد من حالات الأفراح سواء كانت خطوبة أو زواج.

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري ، فى التقرير التالى أبرز أفراح الوسط الفنى فى الفترة الأخيرة.

عفروتو 

احتفل مغني الراب عفروتو، بخطبته، يوم17 أغسطس ، بحضور عدد من الأصدقاء، من بينهم مروان موسى، الذي حرص على تهنئته.

ونشر عفروتو، صورة له مع خطيبته، وعلق عليها: "الحمد لله".

وشهد حفل مغني الراب عفروتو، الخميس، 17 أغسطس، في الساحل الشمالي، حدوث مأزق له مع نقابة المهن الموسيقية؛ بسبب قيامه بالغناء عن طريق الفلاشة، وهو مخالف لشروط النقابة.

ثراء جبيل 

كما احتفلت الفنانة الشابة ثراء جبيل بخطوبتها على الفنان مختار الديناري وسط الأهل والأصدقاء.

تقدم الفنان مختار الديناري، لطلب يد الفنانة ثراء جبيل، بطريقة رومانسية في أحد شوارع المعادي.

وعلم "صدى البلد" أن الترتيب للمفاجأة جاء من خلال دعوة ثراء لمقابلة إعلامية وهمية، حتى تتواجد في المكان والميعاد المحدد، واتفق مختار مع الأصدقاء لكي يتواجدوا في أحد شوارع المعادي، وبالفعل وصلت ثراء في الموعد لتتفاجأ به وبأصدقائها وتقدم لخطبتها ووافقت وسط فرحة كل الحضور.

ابن عمرو أديب ولميس الحديدى 

تداول رواد السوشيال ميديا صورا من حفل خطوبة نجل الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي وسط حضور الأهل والأصدقاء.

تألقت لميس الحديدي في خطوبة نجلها بإطلالة بسيطة للغاية، حيث ظهرت مرتدية فستانا قصيرا يصل إلي حدود الركبة وباللون الروز الفاتح الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وانتعلت لميس الحديدي حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون البيج الفاتح، تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها.

إيرادات الأفلام| أكرم حسني يتفوق على الجميع.. ومحمد هنيدي «نمبر 6»

إجمالي إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز ينتصر.. وأكرم حسني يزيح رمضان وهنيدي

أخبار الفن.. الموت يفجع طه دسوقى.. صدمة رضوى الشربينى ورد نارى على حلاقة أسما شريف منير.. بلاغ شيرين للنائب العام

تعليق جريء.. رضوى الشربينى ترد على إمكانية حلق شعرها على طريقة أسما منير|فيديو

شقيقة خالد سرحان 

احتفل الفنان خالد سرحان، بحفل زفاف شقيقته "لارا" سمير سرحان والذي أقيم مؤخرا.

ونشر خالد سرحان مجموعة من الصور له مع شقيقته عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وعلق خالد سرحان على الصور قائلا: “يوم جميل وألف مبروك أختي وبنتي لارا سمير سرحان”.

وحرص المطرب مصطفى قمر، على إحياء حفل الزفاف وتقديم عددا من الأغاني المتنوعة التي أشعلت الحفل.

ياسمينا العلواني

احتفلت الفنانة ياسمينا العلواني، يوم 7 يوليو، بزفافها في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر بحضور الأهل والأصدقاء.

وخضعت المطربة ياسمينا العلواني، لجلسة تصوير صباحية، مع عريسها في الفندق الذي يقام فيه حفل الزفاف.

ظهرت الفنانة ياسمينا العلواني، في مقطع فيديو جديد من حفل زفافها الذي أقيم ليلة الجمعة 7 يوليو في أحد الفنادق في مدينة السادس من أكتوبر.

وظهرت ياسمينا العلواني، في مقطع الفيديو وهي تداعب عريسها خلال جلسة التصوير التي جمعتهما في الفندق، قبل حفل الزفاف.

شقيقة فتحي عبد الوهاب

وفي أول يوليو، نشر الفنان فتحي عبد الوهاب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” ، فيديو من حفل زفاف شقيقته.

وظهر الفنان فتحي عبد الوهاب خلال الفيديو برفقة شقيقته وهم يستقلان سيارة من اللون “ البمبه ” مكشوفة.

شقيق أصالة نصري

في أخر يونيو الماضي، احتفل أنس نصري، شقيق الفنانة أصالة بحفل زفافه بحضور عدد من نجوم الفن وعلى رأسهم أصالة وزوجها.

وعبّر أنس نصري، شقيق أصالة، عن سعادته بزواجه بشقيقة الإعلامية أميرة بدر.

وكتب من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”: “منصفه وعظيمة هي الحياة  عندما تمنحنا أياما جميلة كهذا اليوم وأشخاص رائعين محبّين اجتمعوا حولنا لتكتمل فرحتنا ،، محظوظ بكم و في غاية السعادة بانضمام عائله جميله نقيه محبّه الى عائلتي ،،،،، شكراً آل نصري و شكراً آل بدر على وجودكم في الحياة”.

عفروتو ياسمينا العلواني فتحي عبد الوهاب اصالة نصرى خالد سرحان عمرو أديب ولميس الحديدى ثراء جبيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعويض عمرو أديب .. قرار عاجل ضد محمد رمضان

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

أنا عيلة ورجعت فكلامي.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار وتفجر مفاجأة

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

هزة أرضية محتملة في مصر بعد المغرب .. أول رد من البحوث الفلكية

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

بعد بيع 30 % من شركة الدخان|أسعار السجائر تفاجئ المصريين.. العلبة بقت بكام؟

موضوعات متعلقة

الفائزون بجوائز الدولة للمبدع الصغير في «الستات ما يعرفوش يكدبوا».. اليوم

يناقش صورة العائلة فى الدراما.. عبد العزيز مخيون ضيف صالون أوبرا دمنهور الثقافي

بعد تراجعها عن الاعتذار.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة لـ رضوى الشربيني

الله يحميها وشعبها.. إليسا تدعو لـ المغرب بعد الزلزال

زي الفل.. طرح الجزء الثالث من أغاني ألبوم رابح صقر

في ذكراه.. أبو الفتوح عمارة أطيب كومبارس وشقيقته فنانة شهيرة

أخبار الفن.. الموت يفجع طه دسوقى.. صدمة رضوى الشربينى ورد نارى على حلاقة أسما شريف منير.. بلاغ شيرين للنائب العام

في ذكرى ميلادها.. رجاء الجداوي قاطعت تحية كاريوكا و16 غرزة بسبب حنفي الأبهة

ترشيحاتنا

تنسيق جامعة الأزهر 2023.. استمرار فتح الباب أمام تسجيل الرغبات حتى الثلاثاء

السيسي: احتواء تهديدات أزمة الغذاء يتطلب تعزيز حوكمة منظومة الأمن الغذائي

كل الحاجة كانت بتتحرك.. مغاربة يروون لحظات الرعب أثناء الزلزال

بعد اللى حصل فى المغرب.. أهم 3 حاجات لازم تعملها أثناء الزلزال

الاتفاق تم.. خطوة أخيرة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة عالمية

السيسي يلتقي نظيره البرازيلي ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس وزراء الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. نصائح ضرورية للبقاء آمنًا بعد وقوع الزلزال.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها بإطلالة على البحر

بعد زلزال المغرب.. كيف يحمى ذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم خلال الهزات الأرضية

بعد المشاركة في سفاح الجيزة.. 10 إطلالات لـ داليا شوقي أثارت الجدل

لتصحيح الرؤية| معلومات لا تعرفها من قبل عن عملية الليزك

فيديو

سر المكالمة.. محمد يحيى يفجر مفاجأة عن أزمة أغنية العقد لـ إليسا

أمير شاهين : حياتى اتغيرت بوجود عيلتي وأولادي

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ