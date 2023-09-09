أفراح النجوم.. خطوبة عفروتو وابن عمرو أديب وثراء جبيل.. وزواج شقيقة خالد سرحان وياسمينا العلواني

شهدت الفترة الأخيرة إعلان عدد من النجوم خطوبتهم أو دخولهم القفص الذهبى، ولم تقتصر أيضا على نجوم بل أيضا ذويهم، إذ شهد الوسط الفنى فى الفترة الأخيرة وعلى مدار أشهر قليلة العديد من حالات الأفراح سواء كانت خطوبة أو زواج.

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري ، فى التقرير التالى أبرز أفراح الوسط الفنى فى الفترة الأخيرة.

عفروتو

احتفل مغني الراب عفروتو، بخطبته، يوم17 أغسطس ، بحضور عدد من الأصدقاء، من بينهم مروان موسى، الذي حرص على تهنئته.

ونشر عفروتو، صورة له مع خطيبته، وعلق عليها: "الحمد لله".

وشهد حفل مغني الراب عفروتو، الخميس، 17 أغسطس، في الساحل الشمالي، حدوث مأزق له مع نقابة المهن الموسيقية؛ بسبب قيامه بالغناء عن طريق الفلاشة، وهو مخالف لشروط النقابة.

ثراء جبيل

كما احتفلت الفنانة الشابة ثراء جبيل بخطوبتها على الفنان مختار الديناري وسط الأهل والأصدقاء.

تقدم الفنان مختار الديناري، لطلب يد الفنانة ثراء جبيل، بطريقة رومانسية في أحد شوارع المعادي.

وعلم "صدى البلد" أن الترتيب للمفاجأة جاء من خلال دعوة ثراء لمقابلة إعلامية وهمية، حتى تتواجد في المكان والميعاد المحدد، واتفق مختار مع الأصدقاء لكي يتواجدوا في أحد شوارع المعادي، وبالفعل وصلت ثراء في الموعد لتتفاجأ به وبأصدقائها وتقدم لخطبتها ووافقت وسط فرحة كل الحضور.

ابن عمرو أديب ولميس الحديدى

تداول رواد السوشيال ميديا صورا من حفل خطوبة نجل الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي وسط حضور الأهل والأصدقاء.

تألقت لميس الحديدي في خطوبة نجلها بإطلالة بسيطة للغاية، حيث ظهرت مرتدية فستانا قصيرا يصل إلي حدود الركبة وباللون الروز الفاتح الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وانتعلت لميس الحديدي حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون البيج الفاتح، تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها.

شقيقة خالد سرحان

احتفل الفنان خالد سرحان، بحفل زفاف شقيقته "لارا" سمير سرحان والذي أقيم مؤخرا.

ونشر خالد سرحان مجموعة من الصور له مع شقيقته عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وعلق خالد سرحان على الصور قائلا: “يوم جميل وألف مبروك أختي وبنتي لارا سمير سرحان”.

وحرص المطرب مصطفى قمر، على إحياء حفل الزفاف وتقديم عددا من الأغاني المتنوعة التي أشعلت الحفل.

ياسمينا العلواني

احتفلت الفنانة ياسمينا العلواني، يوم 7 يوليو، بزفافها في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر بحضور الأهل والأصدقاء.

وخضعت المطربة ياسمينا العلواني، لجلسة تصوير صباحية، مع عريسها في الفندق الذي يقام فيه حفل الزفاف.

ظهرت الفنانة ياسمينا العلواني، في مقطع فيديو جديد من حفل زفافها الذي أقيم ليلة الجمعة 7 يوليو في أحد الفنادق في مدينة السادس من أكتوبر.

وظهرت ياسمينا العلواني، في مقطع الفيديو وهي تداعب عريسها خلال جلسة التصوير التي جمعتهما في الفندق، قبل حفل الزفاف.

شقيقة فتحي عبد الوهاب

وفي أول يوليو، نشر الفنان فتحي عبد الوهاب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” ، فيديو من حفل زفاف شقيقته.

وظهر الفنان فتحي عبد الوهاب خلال الفيديو برفقة شقيقته وهم يستقلان سيارة من اللون “ البمبه ” مكشوفة.

شقيق أصالة نصري

في أخر يونيو الماضي، احتفل أنس نصري، شقيق الفنانة أصالة بحفل زفافه بحضور عدد من نجوم الفن وعلى رأسهم أصالة وزوجها.

وعبّر أنس نصري، شقيق أصالة، عن سعادته بزواجه بشقيقة الإعلامية أميرة بدر.

وكتب من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”: “منصفه وعظيمة هي الحياة عندما تمنحنا أياما جميلة كهذا اليوم وأشخاص رائعين محبّين اجتمعوا حولنا لتكتمل فرحتنا ،، محظوظ بكم و في غاية السعادة بانضمام عائله جميله نقيه محبّه الى عائلتي ،،،،، شكراً آل نصري و شكراً آل بدر على وجودكم في الحياة”.