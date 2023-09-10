رجل يعثر على طفل داخل مزرعة.. وأهله: عندنا منه كتير ربيه انت

يبكي بحرقة

بكى رجل بحرقة خلال مقطع فيديو نشره بعد أن عثر على طفل صغير داخل إحدى المزارع بقرى الصعيد كان أهله قد تخلصوا منه دون سبب.

ونشر الرجل الخمسيني مقطع فيديو يبكي فيه ويحكي مأساة عندما عثر على طفل داخل مزرعة وحاول مرارا وتكرار الاوصول إلى أهله حتى عثر عليهم ليرد لهم ابنهم، لكن الصدمة كانت يرد الأهل.

رفض أهل الطفل استلامه وردوه إلى الرجل مرة أخرى قائلين “مش عايزينه احنا عندنا عيال غيره كتير” وسط ذهول من الجميع.

أهله رفضوا يربوه

يعتصر قلب الرجل وهو يستطرد قائلا: “عرضت عليهم راتب شهري يصرفوا عليه منه، رفضوا وقالوا ربيه انت واحنا مسامحين، بعدها طلبت منهم ورق يثبت نسبه عشان اتبناه، رفضوا”.

كلمات قالها الرجل بحرقة وبكاء جذب انتباه المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين انهالوا بالدعاء على أهل الطفل جميل الملامح الذي تخلى عنه أهله.

وانهالت العروض في تبني الطفل، كما دعى كثيرون للرجل لحسن رعاية الطفل.