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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بداية تاريخية.. هكذا احتفى مودي بالعلاقات مع السعودية

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومودي

أشاد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بعلاقته بـ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في نيودلهي، قائلاً "نحقق معًا بداية تاريخية لإنشاء الممر الاقتصادي"، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وفي يوم السبت، شارك الزعيمان مع زعماء مجموعة العشرين الآخرين، في الكشف عن خطط طموحة لإنشاء طريق اقتصادي، لتعزيز العلاقات التجارية.

وأضاف “مودي”، في محادثات عقب اختتام قمة مجموعة العشرين التي استضافها والتي استمرت يومين، أن "هذا الممر لن يربط بين البلدين فحسب، بل سيربط التعاون الاقتصادي والاتصال الرقمي بين آسيا وغرب آسيا وأوروبا".

وأشاد ولي العهد السعودي بـ”التعاون لبناء المستقبل للبلدان”.

وأطلقت السعودية والهند، إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى، مبادرة ربط  عبر السكك الحديدية والموانئ وشبكات الكهرباء  وخطوط أنابيب الهيدروجين.

 

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي نيودلهي

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