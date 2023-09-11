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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حيل سهلة للمساعدة في علاج الأرق

علاج الأرق
علاج الأرق

يعد الأرق من المشكلات التي تدمر الصحة حيث أن عدم الحصول على قسط كافي من النوم يجعل الإنسان غير قادر على ممارسة الكثير من أنشطة الحياة.

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ووفقا لما جاء في موقع" افري داي هيلث" نعرض بعض الحيل التي تساعدكم على النوم بشكل جيد.

التزم بجدول نوم وهذا يعني الذهاب إلى السرير والاستيقاظ في نفس الوقت تقريبًا، سواء كان يوم الأربعاء أو الأحد.


احصل على الضوء الطبيعي، لقد حدث الكثير منذ عام 2020 وهو أنه نظرًا لأن الكثير من الأشخاص يعملون الآن من المنزل، فلا يوجد روتين يومي .

الشيء الوحيد المهم للغاية هو أن يكون لديك روتين يتضمن التعرض للضوء الطبيعي.

التعرض للضوء الطبيعي في الصباح يرسل إشارات إلى عقلك بأن الوقت قد حان للاستيقاظ ويساعد في الحفاظ على ساعة جسمك البيولوجية في الموعد المحدد، مما يعني أنه في وقت لاحق من ذلك المساء ستكون أكثر عرضة للنوم في الوقت المناسب.

تجنب أي شيء يفسد قدرتك على النوم، وهذا يعني أن مواد مثل الكافيين والتبغ، على سبيل المثال، يمكن أن تبقى في نظامك لمدة ثماني ساعات ولا تعتمد على كأس النوم.  

يجب عليك الابتعاد عن تناول الكحول بالقرب من وقت النوم ويقترح ترك ساعة على الأقل لكل حصة من الكحول بين الشرب ووقت النوم.

الحد من قيلولة النهار إلى ما لا يزيد عن 30 دقيقة.

قم بإيقاف تشغيل الأجهزة الإلكترونية قبل ساعة واحدة على الأقل من وقت النوم.

حجز السرير فقط للنوم وقم بتهيئة بيئة تعزز النوم تكون هادئة ومظلمة وباردة.
إذا كنت تفعل كل ذلك ومازلت تواجه مشكلة، فلا تستلقي في السرير لساعات طويلة وأنت تعاني.
 

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