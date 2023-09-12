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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة علي: أكثر من 2000 ضحية في ليبيا خلفها إعصار دانيال| فيديو

من البرنامج
من البرنامج

قال الدكتور أسامة علي، الناطق الرسمي بجهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، إن الدولة الليبية تتعرض لأول مرة لإعصار مدمر منذ سنوات طويلة، وراح ضحيته الكثير من المواطنين في العديد من الأحياء، كما غرقت أحياء كاملة بمياه البحر.

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وأضاف "علي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن مدينة درنة المنكوبة هي أكثر مدينة تأثرت بهذا الإعصار المدمر والذي راح ضحيته أكثر من 2000 مواطن حتى الآن والكثير من المفقودين الذي لم يتم حصرهم حتى الآن ولكن يقترب عددهم من 5000 مفقود.

وأوضح أسامة علي، أن السبب الرئيسي في غرق درنة؛ هو انهيار السدود والوديان بسبب إرتفاع مياه البحر بشكل كبير، وجرفت السيول كل ما تقابله أمامها من منازل وسيارات وكل شيء.

إعصار دانيال برنامج مساء dmc جهاز الإسعاف والطوارئ قناة dmc الفضائية مياه البحر مساء dmc

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