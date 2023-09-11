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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون يعلن حشد الموارد اللازمة لتقديم المساعدة الطارئة إلى ليبيا

ماكرون
ماكرون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأثنين، إن فرنسا تحشد الموارد اللازمة لتقديم المساعدة الطارئة إلى ليبيا في مواجهة تداعيات الفيضانات التي تسببت بها العاصفة دانيال.

ومن جانبه، قال البرلمان الليبي، اليوم الإثنين، إن حجم كارثة العاصفة دانيال في ليبيا أكبر من قدرات السلطات المحلية.

وأوضح البرلمان الليبي، أن “حكومة طرابلس تستعد لإرسال مساعدات لمناطق الشرق المنكوبة”.

ومنذ قليل، أعلن المجلس الرئاسي الليبي مدن درنة وشحات والبيضاء "مناطق منكوبة" بسبب العاصفة دانيال.

كما طلب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم المساعدات للمناطق المنكوبة في ليبيا جراء الفيضانات.

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