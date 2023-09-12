قصر متنقل.. لماذا يسافر زعيم كوريا الشمالية في قطار؟

وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى مدينة فلاديفوستوك الساحلية الروسية، اليوم الثلاثاء للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واعتاد رئيس كوريا الشمالية، أن يستقل القطار في زياراته الخارجية النادرة، حيث ركب "قطار الجيش" المكون من أكثر من 20 عربة مضادة للرصاص مجهزة بمختلف أجهزة المسح الحديثة.

ونشرت شبكة "بي بي سي" تقريرا بشأن قطار زعيم كوريا الشمالية ورجحت أنه يستقله لأسباب أمنية.

ويستغرق القطار من بيونج يانج إلى روسيا 20 ساعة ليقطع مسافة 1180 كم، ويسير بسرعة 50 كيلومترا في الساعة، وهذا أبطأ بكثير من قطار لندن السريع الذي يسافر بسرعة 200 كيلومتر في الساعة، وقطار شينكانسن المغناطيسي في اليابان بسرعة 320 كيلومترًا في الساعة.

وقالت "بي بي سي" إن قطار كيم بمثابة قصر متنقل في حد ذاته، ويحتوي على مشروبات نبيذ فرنسية باهظة الثمن ومراحيض حديثة ومطاعم وقاعة مؤتمرات وبار وما إلى ذلك.

ويطلق على القطار اسم "تايانجو" أي "الشمس" باللغة الكورية، وفي مارس 2018، سافر كيم إلى بكين بالقطار.