لو بتعاني منه .. عادة صحية واحدة تحميك من ارتفاع الكوليسترول

بينما الكوليسترول هو مادة ضرورية في الجسم، لكن الكثير منه يمكن أن تكون له آثار سلبية، تغيير ما تأكله هو جزء من إدارة مستويات الكوليسترول العالية.

هذه المقالة تستعرض المغذيات التي يمكن أن تساعد على تحسين مستويات الكوليسترول.

مثل اختيار المزيد من الدهون غير المشبعة، على الرغم من عبارة نظام الكوليسترول المنخفض، فإن نمط غذائي مصمم لخفض الكوليسترول لا يركز بالضرورة على كمية الكوليسترول الغذائية التي تأكلها.

وكان يُعتقد في السابق أن الكوليسترول الغذائي يزيد كثيراً من مستويات الدم من الكوليسترول، ومع ذلك، أظهرت البحوث أنه قد لا يكون له تأثير كبير، ولكن توزيع كمية الطعام المناسبة تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

وبسبب ذلك، فإن المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأدوية للأمريكيين، 2020-2025، لا تتضمن سلكاً موصى به أو الحد اليومي من الكوليسترول الغذائي.

المصدر verywellhealth