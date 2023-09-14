عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو بتعاني منه .. عادة صحية واحدة تحميك من ارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول

بينما الكوليسترول هو مادة ضرورية في الجسم، لكن الكثير منه يمكن أن تكون له آثار سلبية، تغيير ما تأكله هو جزء من إدارة مستويات الكوليسترول العالية.

txt

لن تتوقع.. 3 طرق سحرية لتلميع الزجاج بدون ملمع

txt

في موسمها.. 3 فوائد مذهلة لـ البطاطا

هذه المقالة تستعرض المغذيات التي يمكن أن تساعد على تحسين مستويات الكوليسترول.

مثل اختيار المزيد من الدهون غير المشبعة، على الرغم من عبارة نظام الكوليسترول المنخفض، فإن نمط غذائي مصمم لخفض الكوليسترول لا يركز بالضرورة على كمية الكوليسترول الغذائية التي تأكلها.

وكان يُعتقد في السابق أن الكوليسترول الغذائي يزيد كثيراً من مستويات الدم من الكوليسترول، ومع ذلك، أظهرت البحوث أنه قد لا يكون له تأثير كبير، ولكن توزيع كمية الطعام المناسبة تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

وبسبب ذلك، فإن المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأدوية للأمريكيين، 2020-2025، لا تتضمن سلكاً موصى به أو الحد اليومي من الكوليسترول الغذائي.

المصدر verywellhealth

الكوليسترول خفض مستويات الكوليسترول الدهون غير المشبعة الدهون المشبعة اخبار الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال شديد الخطورة .. تحذير عاجل من العالم الهولندي إلى 3 دول

هل زيزو السبب؟ خالد الغندور يعلن خبرا مفاجئا عن فتوح في الزمالك

صدمة بسبب إمام عاشور| بروفيسور نمساوي يكشف 11 مفاجأة عن إصابات لاعبي الأهلي.. موقف "أكرم" و"كريم"

بحبها من 10 سنوات.. أحمد خالد يكشف كواليس زواجه بطليقة «الفيشاوي»|فيديو

سيمو .. حارس الزمالك يعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي

رامي ربيعة يستفز جمهور الزمالك بشأن غرامة كهربا

البيئة تغلق أحد شؤاطئ دهب بعد تعرض سيدة مصرية لهجوم قرش

بعد خسارة مصر أمام تونس | قرار عاجل من فيتوريا بشأن لاعبي الأهلي

موضوعات متعلقة

طلع محترم.. 10 صور أثارت الجدل لطليقة حسن شاكوش

سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها بإطلالة أنيقة | شاهد

فستان لافت.. مي حلمي تتألق بإطلالة صيفية مبهجة

لن تتوقع.. 3 طرق سحرية لتلميع الزجاج بدون ملمع

نشرة المرأة والصحة| فوائد جلوس المشاهير في بانيو مليء بالثلج ..عادة يومية تسبب تصلب الشرايين وجلطات القلب

بـ بلوزة سوداء.. مي كساب تستعرض رشاقتها في إطلالة لافتة |شاهد

نشرة المرأة والصحة.. بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمرين جديد..احترسوا واحذروا من زيت شعبي شائع بالأسواق

في موسمها.. 3 فوائد مذهلة لـ البطاطا

ترشيحاتنا

دورها قيادي بالمنطقة .. مصر تساعد الأشقاء في مجال الموارد المائية

وزير النقل: تجهيز 4 ماكينات حفر نفقي لتنفيذ الخط الرابع للمترو

لو بتعاني منه .. عادة صحية واحدة تحميك من ارتفاع الكوليسترول

دعاء المولد النبوي مستجاب.. أدركه بـ 7 كلمات للشفاعة وتفريج الكرب

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. من هنا

أستاذ علوم سياسية : الصراع بين الدول الكبرى يزيد الضغوط على البلدان الناشئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم مختلف.. درة تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير

الجمهور يطالب باللقب الأول | ما موعد مباراتي الأهلي وسيمبا في دوري السوبر الإفريقي ؟

بسبب خطأ غير متوقع .. سحب اللقب من ملكة جمال كاليدونيا

ملامح طبيعية.. هند صبري تستعرض جمالها بصورة جديدة

فيديو

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ