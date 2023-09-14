تحرير 2772 مخالفة عدم تركيب الملصق ورفع 74 سيارة ودراجة نارية متروكة

واصلت أجهزة الأمن حملاتها الانضباطية بكافه المحاور ، حيث تم تحرير عدد 2772 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى ، وضبط 660 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوزة ، كما تم رفع عدد 74 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية علي مدار الساعه .

‏يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .