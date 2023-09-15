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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| وفاة والد الفنان محمد مهران.. مصرع سيدة حرقا داخل شقتها بسبب مشاجرة

نشرة اخبار صدى البلد
نشرة اخبار صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

الصحة: الوضع الوبائى لكورونا مستقر وسيتم توفير 100ألف جرعة من لقاح الأنفلونزا قريبا

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الوضع الوبائى لكورونا مستقر مشيرة إلي أنه سيتم توفير 100 ألف جرعة من لقاح الأنفلونزا قريبا فى الأسواق.

النقل ترفع غرامة التدخين في مترو الأنفاق إلى 250 جنيها

رفعت وزارة النقل أسعار بعض الغرامات المقررة على ركاب قطارات المترو والسكة الحديد والقطار الكهربائي الخفيف. ووجهت وزارة النقل خطابا حصلت صدى البلد على نسخة منه يوضح قيمة زيادات بعض الغرامات التي يتم تحصيلها من الركاب المخالفين لتعليمات الركوب وجاءت كالآتي: أولا: الهيئة القومية لسكك حديد مصر ١- زيادة

مصرع سيدة حرقا داخل شقتها بسبب مشاجرة في منشأة ناصر

اسفرت مشاجرة طاحنة بأحد شوارع منشأة ناصر بمحافظة القاهرة عن مقتل سيدة حرقا داخل منزلها

وفاة والد الفنان محمد مهران.. تعرف على موعد الجنازة والعزاء

أعلن الفنان محمد مهران، رحيل والده منذ قليل في منشور له عبر فيسبوك، وكشف عن موعد وتفاصيل الجنازة والعزاء

نجل الرئيس الأمريكي يواجه تهمة حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني

وجهت إلى هانتر، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تهمة على المستوى الفدرالي بحيازة سلاح ناري في شكل غير قانوني. وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن نجل بايدن أدلى بتصريح كاذب عند شرائه سلاحًا ناريًا في 2018، حين نفى أنه يعاني مشكلة تعاطي المخدرات. وكان هانتر اشترى مسدسًا واحتفظ به بضعة أسابيع عام 2018 ..

مفاجأة غير سعيدة للمتهم بالتعدي علي الفنانة مني زكي

قررت الدائرة المختصة بالمحكمة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بسب وقذف الفنانة مني زكي عبر فيديوهات بثها على موقع "يوتيوب" لجلسة 12 أكتوبر المقبل للإعلان بالدعوى المدنية وينس القانون علي عقوبات رادعة لمن يرتكب تلك الجريمة عقوبة السب والقذف نصت المادة 302 / 1 وفقا لقانون العقوبات على …

أمريكا .. ارتفاع كبير في أسهم بورصة وول ستريت

أنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 تداولات مساء أمس الخميس على ارتفاع بعد ‏بيانات اقتصادية هدّأت المخاوف من حدوث ركود دون أن تعزز التوقعات بأن ‏يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، فيما ارتفع سهم ‏شركة آرم‏ في أول يوم تداول له بالسوق.‏

قرش دهب.. القصة الكاملة لهجوم "تايجر شارك" على سيدة مصرية

شهدت مدينة دهب في جنوب سيناء، مساء الأربعاء 14 سبتمبر 2023، هجوم سمكة قرش على سيدة مصرية تبلغ من العمر 34 عامًا، كانت تسبح في منطقة لاجونا

الأرصاد الجوية تفجر مفاجأة غير متوقعة عن طقس الأسبوع

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء الخميس، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس، يتضمن بيان هيئة الأرصاد الجوية بشأن طقس الأسبوع المقبل.

أوكرانيا تعلن الهجوم على سفينتين حربيتين روسيتين في البحر الأسود

قالت أوكرانيا، الخميس، إنها هاجمت سفينتي دورية روسيتين ودمرت نظاماً متطوراً للدفاع الجوي في غرب شبه جزيرة القرم المحتلة، في تصعيد لضرباتها لتحدي هيمنة موسكو في منطقة البحر الأسود.

 

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