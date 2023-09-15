مصرع سيدة حرقا داخل شقتها بسبب مشاجرة في منشأة ناصر

اسفرت مشاجرة طاحنة بأحد شوارع منشأة ناصر بمحافظة القاهرة عن إنهاء حياة سيدة حرقا داخل منزلها.

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقة بدائرة القسم واحتجاز سيدة بالداخل.

ودفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه تنسيقًا مع مأمور القسم ومسؤولي الحي للسيطرة على الحريق وتقليل حجم الخسائر.

وتبين بالفحص والمعاينة نشوب مشاجرة بين طرفين رشق أحدهما الآخر بزجاجات المولوتوف الحارقة أصابت إحداها بالخطأ منزل ربة منزل تدعى "نعمة.ح." ما أسفر عن اشتعال محتويات الشقة ومصرعها.

واستخرج رجال الدفاع المدني جثمان الضحية بعد السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى الوحدات السكنية المجاورة وتنفيذ عملية التبريد وألقت الشرطة القبض على طرفي المشاجرة بما فيهم المتهم الرئيسي.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.